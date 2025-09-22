Ballon d'Or: Harry Kane landet vor Guirassy

Harry Kane belegt bei der Ballon-d‘Or-Wahl Platz 13 und schließt damit unter anderem vor Bundesliga-Konkurrent Serhou Guirassy ab. Der Dortmunder kam auf Rang 21.
Ballon d’Or: Hier landet Kane
Florian Wirtz wurde 29. - und schnitt damit bei der Auszeichnung einen Platz vor Michael Olise ab. Der Flügelspieler vom FC Bayern München landete einen Rang hinter dem deutschen Nationalspieler auf Rang 30.
Die ersten Ergebnisse der Auszeichnung wurden bereits im Vorfeld der Vergabe am Montagabend verkündet. SPORT1 begleitet die Übertragung der Preisverleihung im Liveticker.
Florian Wirtz erzielte in der vergangenen Spielzeit für Bayer Leverkusen 16 Tore und 15 Vorlagen und gewann mit der Werkself die Vizemeisterschaft in der Bundesliga.
Als Top-Favorit für den Gewinn des Individual-Awards gilt Ousmane Dembélé, der mit Paris Saint-Germain das Triple gewann. Als große Verfolger werden die beiden Barcelona-Stars Lamine Yamal und Raphinha geführt.
Ballon d‘Or: Diese Platzierungen stehen bereits fest
- Platz 30: Michael Olise (FC Bayern)
- Platz 29: Florian Wirtz (Liverpool)
- Platz 28: Virgil van Dijk (Liverpool)
- Platz 27: Declan Rice (Arsenal)
- Platz 26: Erling Haaland (Manchester City)
- Platz 25: Denzel Dumfries (Inter Mailand)
- Platz 24: Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)
- Platz 23: Jude Bellingham (Real Madrid)
- Platz 22: Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Platz 21: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- Platz 20: Lautaro Martínez (Inter Mailand)
- Platz 19: Joao Neves (Paris Saint-Germain)
- Platz 18: Scott McTominay (SSC Neapel)
- Platz 17: Robert Lewandowski (FC Barcelona)
- Platz 16: Vinicius Jr. (Real Madrid)
- Platz 15: Viktor Gyökeres (Arsenal)
- Platz 14: Désiré Doué (Paris Saint-Germain)
- Platz 13: Harry Kane (FC Bayern)
- Platz eins bis 12 folgen im Verlauf des Abends