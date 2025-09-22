Ballon d'Or: Harry Kane landet vor Guirassy

Johannes Behm 22.09.2025 • 19:12 Uhr Die ersten Ergebnisse der Ballon-d‘Or-Wahl wurden veröffentlicht. Florian Wirtz schließt vor Michael Olise ab. Harry Kane landet deutlich vor den beiden Offensivkünstlern.

Harry Kane belegt bei der Ballon-d‘Or-Wahl Platz 13 und schließt damit unter anderem vor Bundesliga-Konkurrent Serhou Guirassy ab. Der Dortmunder kam auf Rang 21.

Florian Wirtz wurde 29. - und schnitt damit bei der Auszeichnung einen Platz vor Michael Olise ab. Der Flügelspieler vom FC Bayern München landete einen Rang hinter dem deutschen Nationalspieler auf Rang 30.

Die ersten Ergebnisse der Auszeichnung wurden bereits im Vorfeld der Vergabe am Montagabend verkündet. SPORT1 begleitet die Übertragung der Preisverleihung im Liveticker.

Florian Wirtz erzielte in der vergangenen Spielzeit für Bayer Leverkusen 16 Tore und 15 Vorlagen und gewann mit der Werkself die Vizemeisterschaft in der Bundesliga.

Als Top-Favorit für den Gewinn des Individual-Awards gilt Ousmane Dembélé, der mit Paris Saint-Germain das Triple gewann. Als große Verfolger werden die beiden Barcelona-Stars Lamine Yamal und Raphinha geführt.

Ballon d‘Or: Diese Platzierungen stehen bereits fest