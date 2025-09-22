Ballon d'Or 2025 heute live im TV, Stream und Ticker: Dembélé oder Yamal?

SPORT1 22.09.2025 • 17:00 Uhr Es ist eine der am meisten diskutierten Fragen unter den Fußball-Fans: Wer gewinnt den Ballon d‘Or? Hier gibt es alle Infos.

Wer gewinnt den Ballon d‘Or 2025? Der prestigeträchtige Award für den besten Fußballer wird heute in Paris vergeben. Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain und Lamine Yamal (FC Barcelona) gelten als Favoriten.

Titelverteidiger ist der ManCity-Star Rodri, der sich die Auszeichnung zum inoffiziellen Weltfußballer nach einer kontroversen Entscheidung im Vorjahr vor Vinicius Junior gesichert hatte. Dessen Klub Real Madrid hatte das Event daraufhin boykottiert.

So können Sie den Ballon d‘Or 2025 live verfolgen:

TV: -

- Stream: DAZN (nach Anmeldung kostenlos verfügbar)

DAZN (nach Anmeldung kostenlos verfügbar) Liveticker: SPORT1

Nicht nur Ballon d‘Or: Diese Trophäen werden vergeben

Die Übertragung der Preisverleihung wird um 19 Uhr beginnen. Noch offen ist, ob die Spieler von Paris Saint-Germain dabei sein können, da sie zeitgleich ein Nachholspiel bestreiten müssen.

Bevor der Gewinner des Ballon d‘Or bekanntgegeben wird, werden aber noch einige andere Trophäen verteilt. Und das jeweils bei den Männern und den Frauen.

So wird die beste Fußballerin mit dem Ballon d‘Or feminin geehrt, die besten Torhüter werden die Yashin-Trophäe erhalten, die besten Spieler unter 21 Jahren bekommen die Kopa-Trophäe überreicht und die Gerd-Müller-Trophäe wird an die besten Torjäger gehen. Außerdem wird bei Männern und Frauen auch das Team des Jahres ausgezeichnet. Auch die besten Trainer werden gewählt.

Ballon d’Or: Die deutschen Chancen

Mit Florian Wirtz ist bei den Männern nur ein deutscher Spieler für den Hauptpreis, den Ballon d‘Or, nominiert. Echte Chancen hat der Topstar des FC Liverpool aber nicht.

Insgesamt sind 30 Spieler auf der Liste der Kandidaten zu finden. Aus der Bundesliga sind Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Harry Kane und Michael Olise (beide FC Bayern) mit dabei.

Bei den Frauen ist Klara Bühl vom FC Bayern die einzige deutsche Kandidatin. Auch sie dürfte wie Wirtz aber keine ernsthafte Anwärterin auf den Sieg sein. Ihre DFB-Kollegin Ann-Kathrin Berger ist für die Yashin-Trophäe als beste Torhüterin nominiert.

Hansi Flick (FC Barcelona) ist einer von fünf Trainern, die für die Johan-Cruyff-Trophäe infrage kommen.

So wird beim Ballon d‘Or gewählt

Der Ballon d‘Or wird seit 1956 von France Football vergeben und gilt als die prestigeträchtigste Einzel-Auszeichnung, die ein Fußballer erhalten kann.

Vergeben wird der Preis nach drei Hauptkriterien. Erstens: Individuelle Leistungen, entschlossener und beeindruckender Charakter. Zweitens: Teamleistungen und Erfolge. Drittens: Klasse und Fairplay.

Eine internationale Jury bestimmt die Sieger. Jedes Land, das in den Top 100 der FIFA-Weltrangliste vertreten ist, stellt einen Vertreter. Bei den Männern wählen 100 ausgewählte Medienvertreter, bei den Frauen sind es 50.

Jedes Jurymitglied wählt zehn Spieler in absteigender Reihenfolge und vergibt dabei Punkte. Die erste Wahl erhält 15 Zähler, dann geht es in der Abstufung 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 und 1 weiter.

Gewinner ist der Spieler/die Spielerin mit den meisten Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet die höhere Anzahl an Erstplatzierungen.

Ballon d‘Or 2025: Diese Spieler sind nominiert