Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
LEICHTATHLETIK-WM
FORMEL 1
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
BASKETBALL-EM
TENNIS
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Fußball>

Barca-Legende überreicht Ballon d‘Or

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Barca-Legende überreicht Ballon d‘Or

Barca-Legende Ronaldinho wird am Montagabend den Ballon d‘Or überreichen. Wer den Preis gewinnen wird, ist offen.
Das Rennen um den Ballon d'Or 2025 scheint so offen wie selten zuvor. Gleich mehrere Kandidaten dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf die begehrte Auszeichnung machen.
Annabella Aulinger
Barca-Legende Ronaldinho wird am Montagabend den Ballon d‘Or überreichen. Wer den Preis gewinnen wird, ist offen.

Fußball-Legende Ronaldinho wird am Montagabend den Ballon d‘Or überreichen. Das berichtet der spanische Radiosender Cadena COPE im Vorfeld der Zeremonie. Vor 20 Jahren wurde der Brasilianer selbst mit der Trophäe gekürt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei der alljährlichen Gala im Pariser Théâtre du Châtelet gelten Triple-Gewinner Ousmane Dembélé und Barca-Superstar Lamine Yamal als Top-Favoriten auf den Goldenen Ball.

Wer folgt auf Rodri?

Ronaldinho spielte in seiner Karriere unter anderem für Paris Saint-Germain und den FC Barcelona. Diverse Stars der beiden Klubs stehen dieses Jahr zur Auswahl im Rahmen der Preisverleihung. Für deutsche Fußballer gelten nur Außenseiterchancen.

Ab 21 Uhr werden die besten Fußballer/-innen in Paris ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr hatte Spaniens Mittelfeld-Motor Rodri den Ballon d‘Or gewonnen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite