Barca-Legende überreicht Ballon d‘Or

Annabella Aulinger 22.09.2025 • 12:56 Uhr Barca-Legende Ronaldinho wird am Montagabend den Ballon d‘Or überreichen. Wer den Preis gewinnen wird, ist offen.

Fußball-Legende Ronaldinho wird am Montagabend den Ballon d‘Or überreichen. Das berichtet der spanische Radiosender Cadena COPE im Vorfeld der Zeremonie. Vor 20 Jahren wurde der Brasilianer selbst mit der Trophäe gekürt.

Bei der alljährlichen Gala im Pariser Théâtre du Châtelet gelten Triple-Gewinner Ousmane Dembélé und Barca-Superstar Lamine Yamal als Top-Favoriten auf den Goldenen Ball.

Wer folgt auf Rodri?

Ronaldinho spielte in seiner Karriere unter anderem für Paris Saint-Germain und den FC Barcelona. Diverse Stars der beiden Klubs stehen dieses Jahr zur Auswahl im Rahmen der Preisverleihung. Für deutsche Fußballer gelten nur Außenseiterchancen.