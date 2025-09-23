BVB-Legende Großkreutz verliert Trainerjob

SPORT1 23.09.2025 • 19:36 Uhr Kevin Großkreutz muss einen herben Rückschlag in seiner Trainerkarriere hinnehmen. Der Weltmeister von 2014 wurde bei einem Sechstligisten entlassen.

Kevin Großkreutz hat seinen Trainerjob beim westfälischen Sechstligisten SV Wacker Obercastrop verloren. Der Verein kassierte fünf Niederlagen in den ersten sieben Saisonspielen, steht mit nur zwei Zählern am Tabellenende und zog nun die Konsequenzen. In Obercastrop war der 37-Jährige Teil eines Trainergespanns.

„Nach einer sportlichen Analyse sind beide Seiten zu dem Entschluss gekommen, das bestehende Vertragsverhältnis einvernehmlich aufzulösen“, teilte der Verein am Dienstag in einer Erklärung mit. „Damit endet die Zusammenarbeit des SV Wacker Obercastrop mit dem Trainerteam um Kevin Großkreutz und Jimmy Thimm.“

Großkreutz stand 2014 im WM-Aufgebot

Großkreutz war während seiner Karriere unter anderem für Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart aktiv. Mit dem BVB holte er zweimal die deutsche Meisterschaft und gewann einmal den DFB-Pokal.

Beim WM-Triumph der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien im Jahr 2014 stand Großkreutz im Kader, wurde vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw allerdings in keiner der sieben Partien eingesetzt.

Im Januar 2021 beendete der gebürtige Dortmunder seine Laufbahn als Profi, spielt aber im Amateurbereich weiter und schloss sich dem Westfalenligisten TuS Bövinghausen an.