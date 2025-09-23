Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
FORMEL 1
TENNIS
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Fußball>

BVB-Legende Großkreutz verliert Trainerjob

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Großkreutz verliert Trainerjob

Kevin Großkreutz muss einen herben Rückschlag in seiner Trainerkarriere hinnehmen. Der Weltmeister von 2014 wurde bei einem Sechstligisten entlassen.
Kurios: Weltmeister Kevin Großkreutz nutzt bei "Fußball für Besserwisser" Mehmet Scholl als Telefonjoker, obwohl dieser selbst Bestandteil der Frage ist.
SPORT1
Kevin Großkreutz muss einen herben Rückschlag in seiner Trainerkarriere hinnehmen. Der Weltmeister von 2014 wurde bei einem Sechstligisten entlassen.

Kevin Großkreutz hat seinen Trainerjob beim westfälischen Sechstligisten SV Wacker Obercastrop verloren. Der Verein kassierte fünf Niederlagen in den ersten sieben Saisonspielen, steht mit nur zwei Zählern am Tabellenende und zog nun die Konsequenzen. In Obercastrop war der 37-Jährige Teil eines Trainergespanns.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Nach einer sportlichen Analyse sind beide Seiten zu dem Entschluss gekommen, das bestehende Vertragsverhältnis einvernehmlich aufzulösen“, teilte der Verein am Dienstag in einer Erklärung mit. „Damit endet die Zusammenarbeit des SV Wacker Obercastrop mit dem Trainerteam um Kevin Großkreutz und Jimmy Thimm.“

Großkreutz stand 2014 im WM-Aufgebot

Großkreutz war während seiner Karriere unter anderem für Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart aktiv. Mit dem BVB holte er zweimal die deutsche Meisterschaft und gewann einmal den DFB-Pokal.

Beim WM-Triumph der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien im Jahr 2014 stand Großkreutz im Kader, wurde vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw allerdings in keiner der sieben Partien eingesetzt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Januar 2021 beendete der gebürtige Dortmunder seine Laufbahn als Profi, spielt aber im Amateurbereich weiter und schloss sich dem Westfalenligisten TuS Bövinghausen an.

Mitte 2023 wechselte Großkreutz dann als Spieler nach Obercastrop, ab Oktober 2024 war er zusätzlich als Co-Trainer gefragt und seit Mai 2025 schließlich Teil des Trainerduos.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite