Champions-League-Sieger? Zé Roberto wagt klare Bayern-Prognose

Jannis Blank 01.09.2025 • 20:06 Uhr Zé Roberto zählt den FC Bayern zu den Top-Favoriten in der Champions League. Der ehemalige Münchner sieht große Titelchancen – und schwärmt besonders von Neuzugang Luis Díaz.

Zé Roberto sieht den FC Bayern als einen der Top-Favoriten für den Gewinn der Champions League. Im Interview mit dem Kicker sprach der Brasilianer über die Chancen der Münchner und lobte auch Neuzugang Luis Díaz.

„Bayern München ist ein Klub, der immer davon träumt, das Finale der Champions League zu erreichen. Nur Meister zu werden ist zu wenig für Bayern. Auch dieses Jahr ist das so, und ich glaube, die Chancen sind sehr groß“, sagte der 51-Jährige.

Lob für Luis Díaz und Jonathan Tah

Neben der Favoritenrolle der Bayern ging Zé Roberto auch auf die Sommertransfers ein. Besonders die Verpflichtung von Díaz gefällt ihm: „Natürlich wäre es besser, wenn noch zwei Spieler dieses Niveaus gekommen wären, dann wäre die Mannschaft noch stärker aufgestellt. Aber Diaz und Tah sind Spieler von höchstem Niveau, sie werden helfen und das Team besser machen, das ohnehin schon stark ist.“

Über den Kolumbianer urteilte Zé Roberto eindeutig: „Diaz ist einer, wie ihn Bayern gesucht hat, er wird ihnen sehr helfen. Er ist schnell, spielintelligent, kommt über die Außen, aber er macht überraschende Dinge, er kommt auf hohem Niveau.“

Vier Klubs im Favoritenkreis

Zé Roberto wollte keinen einzelnen Top-Favoriten nennen. Stattdessen setzte er auf ein Quartett: „Ich habe vier: Neben Paris setze ich auch auf Barca und seinen Spielstil sowie auf Bayern und Real Madrid.“