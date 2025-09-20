"Das habe ich etwas an Kovac ausgelassen": Diese Entscheidung bereut Boateng

Johannes Behm 20.09.2025 • 09:42 Uhr Jérôme Boateng spricht nach seinem Karriereende ausführlich über seine Laufbahn und verrät seinen schlimmsten Karrieremoment sowie eine Entscheidung, die er heute bereut.

Jérôme Boateng hat nach der Verkündung seines Karriereendes den schlimmsten Moment seiner sportlichen Laufbahn offenbart.

„Das im Elfmeterschießen verlorene Finale dahoam mit dem FC Bayern gegen den FC Chelsea 2012″, verriet der 37-Jährige im Interview bei Welt und führte aus: „Ich konnte danach drei Tage nichts essen.“

Als Gegenstück nannte er den Gewinn der Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien. „Der 13. Juli 2014, als wir im legendären Maracana-Stadion in Rio den WM-Pokal in den Händen hatten“ war für den langjährigen Bayern-Profi (363 Einsätze) der größte Moment seiner Karriere.

Boateng ließ Frust an Kovac aus

Boateng wurde auch darauf angesprochen, welche Entscheidung er am meisten bereue - und führte eine verärgerte Reaktion auf einen geplatzten Transfer an.

„2018 war ich mir mit Paris St. Germain über einen Wechsel einig. Trainer dort war Thomas Tuchel, er wollte mich unbedingt. Als der Deal sich kurzfristig zerschlug, war ich frustriert. Das habe ich etwas an unserem Trainer Niko Kovac ausgelassen“, sagte der ehemalige Innenverteidiger, für den der geplatzte Transfer schlussendlich auch Positives zur Folge hatte.