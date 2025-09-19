Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
LEICHTATHLETIK-WM
FORMEL 1
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
BASKETBALL-EM
TENNIS
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Fußball>

Jérôme Boateng verkündet sein Karriereende

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Boateng verkündet Karriereende

Jérôme Boateng beendet seine Laufbahn als Profi-Fußballer. Der Weltmeister von 2014 hängt seine Fußballschuhe an den Nagel.
Jerome Boateng hat das Ende seiner aktiven Fußball-Karriere verkündet. Er gewann unter anderem zwei Mal das Triple mit dem FC Bayern und wurde 2014 Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft.
SPORT1
Jérôme Boateng beendet seine Laufbahn als Profi-Fußballer. Der Weltmeister von 2014 hängt seine Fußballschuhe an den Nagel.

Jérôme Boateng hat seine aktive Laufbahn als Profifußballer beendet. Das teilte der Weltmeister von 2014 am Freitagabend in den sozialen Medien mit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Innenverteidiger war zuletzt für den österreichischen Klub Linzer ASK aktiv, hatte dort allerdings kürzlich seinen Vertrag aufgelöst.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

„Ich habe gelernt, gewonnen, verloren“

„Ich habe für eine lange Zeit gespielt, für große Klubs, für mein Land. Ich habe gelernt, gewonnen, verloren und bin durch all das gewachsen“, erklärte der 37-Jährige in einem 65-sekündigen Video auf Instagram, das er mit den Worten „Family. Friends. Fans. It’s time. (deutsch: Familie. Freunde. Fans. Es ist Zeit; d. Red.)“ kommentierte.

„Fußball hat mir eine Menge gegeben, jetzt ist es Zeit, weiterzuziehen. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich bereit bin. Ich bin dankbar für alles - für die Teams, die Fans, die Menschen, die mich getragen haben. Und allen voran für meine Familie und meine Kinder. Sie waren immer da.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Boateng mit Bayern neunmaliger Deutscher Meister

In seiner Karriere spielte Boateng für Hertha BSC, Hamburger SV, Manchester City, Olympique Lyon, US Salernitana, Linzer ASK und knapp zehn Jahre lang beim FC Bayern München.

Mit dem deutschen Rekordmeister wurde Boateng insgesamt neun Mal Deutscher Meister, zweimaliger Champions-League-Sieger und gewann fünf Mal den DFB-Pokal. 2014 gewann der Verteidiger mit der deutschen Nationalmannschaft die WM in Brasilien. Insgesamt lief er 76-mal für Deutschland auf.

War seine frühe Karriere geprägt von Höhen, geriet der 76-malige Nationalspieler in den vergangenen Jahren unter anderem wegen Körperverletzungsverfahren immer wieder auch fernab der Sportseiten in die Schlagzeilen.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite