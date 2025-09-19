Jérôme Boateng verkündet sein Karriereende

Jérôme Boateng hat seine aktive Laufbahn als Profifußballer beendet. Das teilte der Weltmeister von 2014 am Freitagabend in den sozialen Medien mit.
Boateng verkündet Karriereende
Der Innenverteidiger war zuletzt für den österreichischen Klub Linzer ASK aktiv, hatte dort allerdings kürzlich seinen Vertrag aufgelöst.
„Ich habe gelernt, gewonnen, verloren“
„Ich habe für eine lange Zeit gespielt, für große Klubs, für mein Land. Ich habe gelernt, gewonnen, verloren und bin durch all das gewachsen“, erklärte der 37-Jährige in einem 65-sekündigen Video auf Instagram, das er mit den Worten „Family. Friends. Fans. It’s time. (deutsch: Familie. Freunde. Fans. Es ist Zeit; d. Red.)“ kommentierte.
„Fußball hat mir eine Menge gegeben, jetzt ist es Zeit, weiterzuziehen. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich bereit bin. Ich bin dankbar für alles - für die Teams, die Fans, die Menschen, die mich getragen haben. Und allen voran für meine Familie und meine Kinder. Sie waren immer da.“
Boateng mit Bayern neunmaliger Deutscher Meister
In seiner Karriere spielte Boateng für Hertha BSC, Hamburger SV, Manchester City, Olympique Lyon, US Salernitana, Linzer ASK und knapp zehn Jahre lang beim FC Bayern München.
Mit dem deutschen Rekordmeister wurde Boateng insgesamt neun Mal Deutscher Meister, zweimaliger Champions-League-Sieger und gewann fünf Mal den DFB-Pokal. 2014 gewann der Verteidiger mit der deutschen Nationalmannschaft die WM in Brasilien. Insgesamt lief er 76-mal für Deutschland auf.
War seine frühe Karriere geprägt von Höhen, geriet der 76-malige Nationalspieler in den vergangenen Jahren unter anderem wegen Körperverletzungsverfahren immer wieder auch fernab der Sportseiten in die Schlagzeilen.
-----
Mit Sport-Informations-Dienst (SID)