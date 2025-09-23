Maximilian Huber 23.09.2025 • 11:54 Uhr PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi schwärmt in höchsten Tönen von Karl-Heinz Rummenigge. Der Katarer adelt die Bayern-Ikone als „wahre Größe des Fußballs.“

Karl-Heinz Rummenigge hat kurz vor seinem 70. Geburtstag Lob von einem Big Player im Weltfußball erhalten.

Nasser Al-Khelaifi, Präsident von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain, hat den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern München geadelt. „Kalle ist eine wahre Größe des Fußballs – als Spieler, als Führungskraft und als Mensch. Der gesamte Sport ist ihm zu Dank verpflichtet", sagte der Katarer im Gespräch mit der Abendzeitung München.

Großes Lob von Al-Khelaifi

Als eines der Gründungsmitglieder der europäischen Klubvereinigung ECA (European Club Association, d. Red.) und als Ehrenvorsitzender habe Rummenigge wie „nur wenige Menschen so zur Entwicklung des europäischen Fußballs beigetragen“, der 69-Jährige sei ein „Mensch von außergewöhnlicher Klasse, großen Werten und hat den Mut, das Richtige zu sagen und zu tun“.

Rummenigge war über zwei Jahrzehnte hinweg Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, in dieser Zeit kreuzten sich die Wege des Ex-Fußballers mit Al-Khelaifi vor allem bei der Klubvereinigung ECA.

PSG-Präsident: „Es braucht mehr Leute wie Kalle“

Mittlerweile hat der Katarer das oberste Amt der ECA übernommen. Vergessen will er die Verdienste des Deutschen allerdings auf keinen Fall. „Er ist ein wahrer Gentleman – unsere Branche braucht mehr Leute wie Kalle.“