Fußball

Ein Stich ins PSG-Herz

Ein Stich ins Pariser Herz

Bei der Verleihung des Ballon d‘Or kommt es zu einer kuriosen Szene. Mittendrin PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi und sein ehemaliger Torhüter Gianluigi Donnarumma.
Nachdem feststand, dass Gianluigi Donnarumma keine Zukunft mehr bei PSG hatte, war der einzige Wunsch des Keepers, zu Manchester City zu wechseln, erklärt der Keeper. Nun will der Italiener seine ganze Kraft dem neuen Verein widmen.
Curdt Blumenthal
Gianluigi Donnarumma ist am Montag bei der Verleihung vom Ballon d’Or mit der Yashin-Trophäe für den besten Torwart ausgezeichnet worden - dies ist seiner starken Saison bei Paris Saint-Germain zu verdanken. Doch nach Unstimmigkeiten zog es ihn im Sommer zu Manchester City.

Umso pikanter war der Moment, als der Ex-Torwart von Paris Saint-Germain nach der Auszeichnung seine Rede hielt und dabei so ziemlich jedem dankte außer seinem Ex-Klub. Zudem wurde ausgerechnet PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi für einen kurzen Moment eingeblendet.

Dieser schien sich dabei nicht sonderlich über die Auszeichnung seines ehemaligen Torhüters freuen zu können. Ganz im Gegenteil: Der Katarer schaute mit ziemlich düsterer Miene in Richtung Bühne.

Donnarumma-Nachfolger patzt parallel

Besonders bitter für Al-Khelaifi war, was parallel zur Preisverleihung in der Ligue 1 passierte.

Donnarummas Nachfolger Lucas Chevalier unterlief beim PSG-Auswärtsspiel gegen Olympique Marseille ein folgenschwerer Patzer, der entscheidend zur 0:1-Niederlage beitrug.

Der Italiener war in der vergangenen Transferperiode von PSG zu Manchester City gewechselt. Grund dafür sollen Uneinigkeiten bei den Gehaltsverhandlungen gewesen sein.

