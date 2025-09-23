Ein Stich ins PSG-Herz

Curdt Blumenthal 23.09.2025 • 14:41 Uhr Bei der Verleihung des Ballon d‘Or kommt es zu einer kuriosen Szene. Mittendrin PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi und sein ehemaliger Torhüter Gianluigi Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma ist am Montag bei der Verleihung vom Ballon d’Or mit der Yashin-Trophäe für den besten Torwart ausgezeichnet worden - dies ist seiner starken Saison bei Paris Saint-Germain zu verdanken. Doch nach Unstimmigkeiten zog es ihn im Sommer zu Manchester City.

Umso pikanter war der Moment, als der Ex-Torwart von Paris Saint-Germain nach der Auszeichnung seine Rede hielt und dabei so ziemlich jedem dankte außer seinem Ex-Klub. Zudem wurde ausgerechnet PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi für einen kurzen Moment eingeblendet.

Dieser schien sich dabei nicht sonderlich über die Auszeichnung seines ehemaligen Torhüters freuen zu können. Ganz im Gegenteil: Der Katarer schaute mit ziemlich düsterer Miene in Richtung Bühne.

Donnarumma-Nachfolger patzt parallel

Besonders bitter für Al-Khelaifi war, was parallel zur Preisverleihung in der Ligue 1 passierte.

Donnarummas Nachfolger Lucas Chevalier unterlief beim PSG-Auswärtsspiel gegen Olympique Marseille ein folgenschwerer Patzer, der entscheidend zur 0:1-Niederlage beitrug.