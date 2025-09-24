Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
EUROPA LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
FORMEL 1
TENNIS
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Fußball>

Fenerbahce: Erste Pleite für Tedesco

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Erste Pleite für Tedesco

Domenico Tedesco hat im vierten Pflichtspiel seine erste Niederlage als Trainer von Fenerbahce Istanbul kassiert. Zum Auftakt der Europa League gab es für den früheren Bundesliga-Trainer in Zagreb nichts zu holen.
Domenico Tedesco tritt bei Fenerbahce die Nachfolge von José Mourinho an. Derweil tauscht auch Nottingham Forest seinen Trainer.
SID
Domenico Tedesco hat im vierten Pflichtspiel seine erste Niederlage als Trainer von Fenerbahce Istanbul kassiert. Zum Auftakt der Europa League gab es für den früheren Bundesliga-Trainer in Zagreb nichts zu holen.

Domenico Tedesco hat im vierten Pflichtspiel seine erste Niederlage als Trainer des türkischen Fußball-Spitzenklubs Fenerbahce Istanbul kassiert. Der frühere Bundesliga-Coach verlor am Mittwoch mit seinem neuen Team zum Auftakt der Europa League bei Dinamo Zagreb mit 1:3 (1:1).

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 40-Jährige, der den Posten Anfang September übernommen hatte, holte aus den ersten drei Ligaspielen mit Fenerbahce einen Sieg und zwei Unentschieden. Für Zagreb trafen der ehemalige Augsburger Dion Beljo (21./50.) und Monsef Bakar (90.+5), Sebastian Szymanski (25.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.

Tedesco war im Januar als Nationaltrainer Belgiens freigestellt worden. In der Bundesliga hatte der Deutsch-Italiener zuvor Schalke 04 und RB Leipzig trainiert. Mit den Sachsen gewann er 2022 den DFB-Pokal, musste nach einem verpatzten Saisonstart aber schon in der Frühphase der folgenden Spielzeit gehen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite