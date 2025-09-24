Fenerbahce: Erste Pleite für Tedesco

SID 24.09.2025 • 23:45 Uhr Domenico Tedesco hat im vierten Pflichtspiel seine erste Niederlage als Trainer von Fenerbahce Istanbul kassiert. Zum Auftakt der Europa League gab es für den früheren Bundesliga-Trainer in Zagreb nichts zu holen.

Domenico Tedesco hat im vierten Pflichtspiel seine erste Niederlage als Trainer des türkischen Fußball-Spitzenklubs Fenerbahce Istanbul kassiert. Der frühere Bundesliga-Coach verlor am Mittwoch mit seinem neuen Team zum Auftakt der Europa League bei Dinamo Zagreb mit 1:3 (1:1).

Der 40-Jährige, der den Posten Anfang September übernommen hatte, holte aus den ersten drei Ligaspielen mit Fenerbahce einen Sieg und zwei Unentschieden. Für Zagreb trafen der ehemalige Augsburger Dion Beljo (21./50.) und Monsef Bakar (90.+5), Sebastian Szymanski (25.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.