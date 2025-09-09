Tedesco-Hammer fix!

Fenerbahce Istanbul hat nach der Trennung von Starcoach José Mourinho einen Nachfolger präsentiert. Der ehemalige Schalke-Trainer Domenico Tedesco steht künftig beim türkischen Topklub an der Seitenlinie.
Tedesco-Hammer bei Fenerbahce fix!
Laut einer offiziellen Klub-Mitteilung unterschrieb Tedesco einen Zweijahresvertrag. Unterstützt wird der 39-Jährige von Klub-Legende Gökhan Gönul, der als Assistent fungiert.
Türkische Medien hatten zuvor berichtet, dass die Fener-Bosse viele Gespräche mit potenziellen Trainerkandidaten geführt hätten. Letztlich soll Tedesco dabei am meisten überzeugt haben.
Tedesco war zuletzt als Trainer der belgischen Nationalmannschaft tätig. Im Januar wurde er dort entlassen. Für den Deutsch-Italiener ist es auf Klubebene die zweite Auslandsstadion. Von 2019 bis 2021 coachte er Spartak Moskau.
Mourinho nach verpasster CL-Quali entlassen
In Deutschland trainierte Tedesco neben Schalke auch noch RB Leipzig und den FC Erzgebirge Aue.
Bei Fener tritt Tedesco nun in die Fußstapfen von Mourinho, der Ende August nach der verpassten Qualifikation für die Champions League entlassen wurde.
In der Süper Lig belegt Fenerbahce mit sieben Punkten nach drei Spielen den fünften Tabellenplatz.