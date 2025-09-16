Geldregen für Regionalligist Rot-Weiß Erfurt?

SPORT1 16.09.2025 • 14:31 Uhr Darf sich Regionalligist Rot-Weiß Erfurt schon bald über einen Geldregen freuen?

Geldregen für einen Regionalligisten? Laut Bild steht die Westminster Immobilien GmbH vor einem Einstieg beim FC Rot-Weiß Erfurt. Demnach soll das Unternehmen aus der Nähe von Berlin über fünf Jahre verteilt rund zehn Millionen Euro in den Fußballklub investieren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Darin inkludiert stecken neben der Kaufsumme ihrer Anteile auch Sponsorengelder sowie eine Kapitalerhöhung für die GmbH.

Derzeit hält die „Franz Gerber Reha und Sport GmbH“ 95 Prozent der Anteile. Dem Vernehmen nach würde Boss Franz Gerber rund die Hälfte davon verkaufen. Die restlichen fünf Prozent hält übrigens der Rot-Weiß Erfurt e.V., was unverändert bleiben soll.

Geldregen für Rot-Weiß Erfurt?

Im Gespräch mit der Bild erklärte Gerber: „Wir führen seit längerem Gespräche, im übrigen auch mit anderen möglichen Investoren.“ Konkrete oder gar unterschriftsreife Verträge liegen demnach noch nicht vor.

{ "placeholderType": "MREC" }

Übrigens: Im Sport ist die Westminster Immobilien GmbH alles andere als unbekannt. Früher unterstützte sie den Chemnitzer FC, zudem waren sie als Sponsor bei Union Berlin, Bayer Leverkusen und Hertha BSC aktiv. Zudem kommen weitere Engagements im Pferderennsport und im Eishockey.

Dem Bericht zufolge sollen die Gespräche bald abgeschlossen werden, um die Planungen für die nächste Spielzeit vorantreiben zu können. Als Ziel gilt der Aufstieg in der Saison 2026/27.