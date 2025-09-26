Kahn sorgt in Late-Night-Show für Lacher: "Der mit der Kettensäge"

Oliver Kahn hat mit einem lustigen Spruch über Jens Lehmann aufhorchen lassen.
Kahn sorgt für Lacher
Die deutsche Torwart-Ikone war am Donnerstagabend in der ARD-Late-Night-Show Inas Nacht zu Gast und sorgte bei einer Zuschauerfrage mit seiner Antwort für Lacher.
Kahn antwortet schlagfertig
Auf die Frage, wer sein größter Konkurrent war, antwortete Kahn schlagfertig: „Ist doch klar. Der mit der Kettensäge.“
Gemeint war natürlich Lehmann, der im Dezember 2023 nach einem Kettensägen-Eklat vom Amtsgericht Starnberg wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und versuchten Betrugs zu einer Geldstrafe in Höhe von 420.000 Euro verurteilt wurde.
WM 2006: Kahn tritt aus DFB-Team zurück
Lehmann wurde vorgeworfen, mit einer Kettensäge in den Händen in die Garage eines Nachbarn eingebrochen zu sein und dort einen Holzbalken angesägt zu haben.
Kahn und Lehmann duellierten sich jahrelang im DFB-Team. Bei der Heim-WM 2006 war Lehmann die Nummer 1 im Tor der Deutschen, woraufhin Kahn aus der Nationalmannschaft zurücktrat.