Kahn sorgt in Late-Night-Show für Lacher: "Der mit der Kettensäge"

Julius Schamburg 26.09.2025 • 07:48 Uhr Oliver Kahn muss in einer Late-Night-Show eine brisante Zuschauerfrage beantworten. Die Antwort der Torwart-Ikone sorgt für Lacher.

Oliver Kahn hat mit einem lustigen Spruch über Jens Lehmann aufhorchen lassen.

Die deutsche Torwart-Ikone war am Donnerstagabend in der ARD-Late-Night-Show Inas Nacht zu Gast und sorgte bei einer Zuschauerfrage mit seiner Antwort für Lacher.

Kahn antwortet schlagfertig

Auf die Frage, wer sein größter Konkurrent war, antwortete Kahn schlagfertig: „Ist doch klar. Der mit der Kettensäge.“

WM 2006: Kahn tritt aus DFB-Team zurück

Lehmann wurde vorgeworfen, mit einer Kettensäge in den Händen in die Garage eines Nachbarn eingebrochen zu sein und dort einen Holzbalken angesägt zu haben.