Rückkehr fix! Oliver Kahn tritt neuen Job an

Oliver Kahn tritt einen neuen Job an - für den ehemaligen Bayern-Boss ist es eine Rückkehr in ein altes Betätigungsfeld.

Oliver Kahn tritt einen neuen Job an - für den ehemaligen Bayern-Boss ist es eine Rückkehr in ein altes Betätigungsfeld.

Oliver Kahn geht erneut unter die TV-Experten. Der ehemalige Torhüter und Vorstandsboss des FC Bayern wird in der kommenden Saison bei Sky zu sehen sein.

Kahn wird Teil der Sendung „Triple – der Hagedorn Fußball Talk“ mit Moderator Riccardo Basile. 15 Folgen sollen in den Wochen mit Spieltagen in der Champions League jeweils am Donnerstag ausgestrahlt werden.