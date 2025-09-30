Klopp spricht über Trainer-Comeback

SID 30.09.2025 • 12:56 Uhr Eine Rückkehr an die Seitenlinie ist weiter kein Thema für Jürgen Klopp. Zumindest derzeit.

Jürgen Klopp denkt weiterhin nicht an eine Rückkehr auf die Trainerbank - lässt sich jedoch eine kleine Hintertür offen.

In der Zeit nach seinem Abschied vom FC Liverpool habe er „Sport getrieben. Wir haben das Leben genossen, Zeit mit den Enkelkindern verbracht, ganz normale Dinge, in dem Wissen, dass ich wieder arbeiten werde. Aber auch in dem Wissen, dass ich nicht mehr als Trainer arbeiten möchte“, sagte der 58-Jährige im Interview mit The Athletic.

Klopp: „Ich vermisse nichts“

Derzeit sei er der Meinung, dass er auch in Zukunft nicht mehr an der Seitenlinie stehen werde, doch er fügte an: „Aber man weiß ja nie. Ich bin 58. Wenn ich mit 65 wieder anfangen würde, würden alle sagen: ‚Du hast gesagt, du würdest das nie wieder machen!‘ Ähm, sorry, ich war mir zu 100 Prozent sicher! Das ist meine derzeitige Meinung. Ich vermisse nichts.“

Seit Jahresbeginn arbeitet Klopp als Global Head of Soccer für Red Bull und ist dort auch für den Bundesligisten RB Leipzig zuständig.

Aktuell genieße er Freiheiten, an die während seiner Zeit als Trainer gar nicht zu denken war. „Ich habe in meinem Leben nichts vermisst, weil ich nie darüber nachgedacht habe. In fast 25 Jahren war ich zweimal auf einer Hochzeit – eine davon war meine eigene und die andere war vor zwei Monaten. In 25 Jahren war ich viermal im Kino – alle in den letzten acht Wochen. Jetzt ist es schön, das tun zu können“, sagte Klopp.

Das Leben als Fußballtrainer auf Weltniveau verglich Klopp mit dem eines vielbeschäftigten Hollywood-Stars wie seinem Lieblingsschauspieler Daniel Craig. „Er ist am Filmset, und ein Filmset ist nicht das, was wir später im Kino sehen. Man sitzt da und spielt dieselbe Szene 25-mal. Man denkt nicht über diese Dinge nach. Aber ich hatte dieses Leben. Ich weiß, wie fast alle Fußballmanager leben. Sie leben für ihren Job, sie geben alles. Ohne diese Einstellung kann man in diesem Geschäft nicht erfolgreich sein“, sagte Klopp.