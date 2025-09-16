Könnte "sofort losgehen": Terzic will zurück an die Seitenlinie

SID 16.09.2025 • 07:03 Uhr Edin Terzic arbeitet seit kurzem als TV-Experte, nach seinem Aus beim BVB vor einem Jahr scheint es ihn aber wieder zu kitzeln.

Edin Terzic, ehemaliger Cheftrainer von Borussia Dortmund, hat keine Scheu, so bald wie möglich an die Seitenlinie zurückzukehren. „Wenn’s passt, kann es sofort losgehen“, sagte der 42-Jährige im SZ-Interview.

Die Zeit nach seinem Ende beim BVB im Sommer 2024 hat Terzic offenbar sowohl für Privates als auch zum Arbeiten genutzt. Erstmal sei es ihm nach 15 Jahren Arbeit für verschiedene Vereine aber „extrem wichtig“ gewesen, „mit der Familie ein paar Dinge nachzuholen und zu erleben“.

Abgelehnte Angebote? „Ein Ja zur Familie“

Dass er bislang noch keinen neuen Verein gefunden hat, kommt nicht von ungefähr. „Das Nein zu den Angeboten war dann ein sehr bewusstes Nein. Oder besser: ein Ja zur Familie und zurzeit für Weiterentwicklung“, führte Terzic aus. In Dortmund hatte er von Dezember 2020 bis Sommer 2021 sowie von Juli 2022 bis Ende Juni 2024 insgesamt 128 Pflichtspiele an der Seitenlinie gestanden.

Seine wichtigsten Erfolge waren der Triumph im DFB-Pokal 2021 sowie das Erreichen des Champions-League-Finales 2023. „Rückblickend denke ich gerne daran, welche Energie wir entwickelt haben – auf meiner ersten Trainerstation, mit Ende 30, Anfang 40. Sie glauben gar nicht, wie viel ich daraus mitgenommen und gelernt habe“, sagte er. Ein Jahr vorher hatte der BVB am letzten Spieltag allerdings die sicher geglaubte Meisterschaft an den FC Bayern verloren. Im Fußball gehe es aber „immer weiter“ - wie das Highlight in Wembley bewies.

