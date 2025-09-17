Legende des FC Bayern ledert gegen Coman

Bayern-Legende Bixente Lizarazu hat Kingsley Comans Entscheidung, nach Saudi-Arabien zu wechseln, scharf kritisiert.
Bayern-Legende ledert gegen Coman
„Niemand wird mich überzeugen, dass man aus sportlichen Gründen nach Saudi-Arabien geht. Das ist keine Liga, in der man besser wird. Er hätte in einer der großen europäischen Ligen spielen können, zum Beispiel in England“, sagte der 55-Jährige bei Téléfoot.
Coman hatte den FC Bayern im vergangenen August nach zehn Jahren verlassen und sich Al-Nassr in Saudi-Arabien angeschlossen.
Comans WM-Teilnahme gefährdet?
„Für mich ist das eine Art sportliche Aufgabe, wenn er noch so jung ist“, sagte Lizarazu und sieht eine mögliche WM-Teilnahme Comans als gefährdet.
„N’Golo Kanté wäre längst wieder bei der französischen Nationalmannschaft, ist aber wegen seines Wechsels nach Saudi-Arabien kein Thema mehr“, argumentierte er.
Insgesamt kommt Coman auf 59 Einsätze für Frankreich. Zuletzt wurde er im Quali-Spiel gegen Schweden als Joker eingewechselt.
Für Al-Nassr steht der Flügelflitzer bei einem Tor und einem Assist in vier Pflichtspieleinsätzen.