Legende des FC Bayern ledert gegen Coman

Dominik Hager 17.09.2025 • 17:09 Uhr Kingsley Coman spielt seit diesem Sommer in Saudi-Arabien. Eine Legende des FC Bayern wirft ihm nun sportliche Aufgabe vor.

Bayern-Legende Bixente Lizarazu hat Kingsley Comans Entscheidung, nach Saudi-Arabien zu wechseln, scharf kritisiert.

„Niemand wird mich überzeugen, dass man aus sportlichen Gründen nach Saudi-Arabien geht. Das ist keine Liga, in der man besser wird. Er hätte in einer der großen europäischen Ligen spielen können, zum Beispiel in England“, sagte der 55-Jährige bei Téléfoot.

Comans WM-Teilnahme gefährdet?

„Für mich ist das eine Art sportliche Aufgabe, wenn er noch so jung ist“, sagte Lizarazu und sieht eine mögliche WM-Teilnahme Comans als gefährdet.

„N’Golo Kanté wäre längst wieder bei der französischen Nationalmannschaft, ist aber wegen seines Wechsels nach Saudi-Arabien kein Thema mehr“, argumentierte er.

Insgesamt kommt Coman auf 59 Einsätze für Frankreich. Zuletzt wurde er im Quali-Spiel gegen Schweden als Joker eingewechselt.