Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
LEICHTATHLETIK-WM
FORMEL 1
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
BASKETBALL-EM
TENNIS
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Fußball>

Legende des FC Bayern ledert gegen Coman

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Bayern-Legende ledert gegen Coman

Kingsley Coman spielt seit diesem Sommer in Saudi-Arabien. Eine Legende des FC Bayern wirft ihm nun sportliche Aufgabe vor.
Al Nassr fährt einen souveränen Sieg gegen Al Kholood ein. Doch während der Ex-Münchner Sadio Mané trifft, hat Kingsley Coman gleich mehrmals Pech.
Dominik Hager
Kingsley Coman spielt seit diesem Sommer in Saudi-Arabien. Eine Legende des FC Bayern wirft ihm nun sportliche Aufgabe vor.

Bayern-Legende Bixente Lizarazu hat Kingsley Comans Entscheidung, nach Saudi-Arabien zu wechseln, scharf kritisiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Niemand wird mich überzeugen, dass man aus sportlichen Gründen nach Saudi-Arabien geht. Das ist keine Liga, in der man besser wird. Er hätte in einer der großen europäischen Ligen spielen können, zum Beispiel in England“, sagte der 55-Jährige bei Téléfoot.

Coman hatte den FC Bayern im vergangenen August nach zehn Jahren verlassen und sich Al-Nassr in Saudi-Arabien angeschlossen.

Comans WM-Teilnahme gefährdet?

„Für mich ist das eine Art sportliche Aufgabe, wenn er noch so jung ist“, sagte Lizarazu und sieht eine mögliche WM-Teilnahme Comans als gefährdet.

{ "placeholderType": "MREC" }

„N’Golo Kanté wäre längst wieder bei der französischen Nationalmannschaft, ist aber wegen seines Wechsels nach Saudi-Arabien kein Thema mehr“, argumentierte er.

Insgesamt kommt Coman auf 59 Einsätze für Frankreich. Zuletzt wurde er im Quali-Spiel gegen Schweden als Joker eingewechselt.

Für Al-Nassr steht der Flügelflitzer bei einem Tor und einem Assist in vier Pflichtspieleinsätzen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite