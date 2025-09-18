Mourinho-Rückkehr nach 25 Jahren offiziell!

SPORT1 18.09.2025 • 16:44 Uhr José Mourinho wird neuer Cheftrainer bei Benfica Lissabon. Der Portugiese kehrt nach 25 Jahren zu den Adlern zurück.

Benfica Lissabon hat José Mourinho als neuen Cheftrainer bekanntgegeben. Der Starcoach folgt bei den Adlern auf Bruno Lage, der nach Benficas Champions-League-Pleite gegen Qarabag Agdam (2:3) entlassen wurde.

„Willkommen, José Mourinho“ schrieb der Klub am Donnerstag in den sozialen Medien. „The Special One“ unterschrieb einen Vertrag bis 2027.

Mourinho: „Ich werde für Benfica leben“

„So viele Emotionen, aber die Erfahrung hilft mir, sie zu kontrollieren. Ich möchte mich für das Vertrauen bedanken. Als Portugiese gibt es natürlich niemanden, der die Geschichte und Kultur der Nation Benfica und dieses Vereins nicht kennt, aber ich möchte klarstellen, dass ich in der Lage sein muss, all diese Emotionen auszublenden und Benfica auf eine sehr einfache Weise zu betrachten. Ich bin der Trainer eines der größten Vereine der Welt“, schilderte Mourinho auf einer Pressekonferenz stolz.

„Ich möchte Ihnen als Vertreter der Benfica-Fans sagen, dass keiner der Vereine, die ich trainieren durfte, mich so motiviert hat wie die Aufgabe, Trainer von Benfica zu sein. Das Versprechen ist klar: Ich werde für Benfica leben, für meine Aufgabe. Ich bin von zuhause weggegangen und habe gesagt: ‚Bis Sonntag.‘ Es ist eine große Ehre.“

Rückkehr nach 25 Jahren

Für den 62-Jährigen ist es bereits die zweite Amtszeit bei Benfica Lissabon. Im September 2000 hatte Mourinho als Nachfolger von Jupp Heynckes bei Benfica seinen ersten Cheftrainerposten angetreten. Nach neun Ligaspielen trat er aber bereits wieder zurück, da er sich mit dem Präsidenten überworfen hatte.

Danach begann seine Weltkarriere, die ihn zuletzt aber nicht mehr zur europäischen Elite, sondern zu Fenerbahce, AS Rom sowie Tottenham Hotspur führte. Zuvor hatte er sowohl mit dem FC Porto (2004) als auch mit Inter Mailand (2010) die Königsklasse gewonnen, dazu unter anderem Real Madrid und Manchester United trainiert.

Mourinho scheiterte mit Fenerbahce an Benfica

Bis vor wenigen Wochen hatte Mourinho noch den türkischen Klub Fenerbahce Istanbul trainiert, wurde nach einer verpassten Qualifikation für die Champions League allerdings gefeuert.

Ausgerechnet an Benfica Lissabon war Fenerbahce in den CL-Playoffs gescheitert.

Am Samstag wird Mourinho, der zuletzt 2004 in seinem Heimatland Portugal tätig war, im Auswärtsspiel in der Liga bei AVS Futebol SAD sein Debüt feiern.

