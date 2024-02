"Ich will nicht gehen, ich muss": Klopp erklärt Liverpool-Aus

Nun hat sich der Deutsche erneut zu seiner Entscheidung geäußert. So erklärte er im Gespräch mit TNT Sports : „Es ist nicht so, dass ich gehen will, es ist eher so, dass ich gehen muss.“

Klopp geht die Energie aus

Und weiter: „Für mich war es extrem wichtig, dass ich dieses Team wieder in Schwung bringe. Als ich ziemlich früh realisierte, dass das passiert ist, dass es ein Team mit riesigem Potenzial, einer guten Altersstruktur und tollen Charakteren ist, konnte ich wieder an mich denken und mein Rücktritt ist das Ergebnis daraus. Es ist nicht das, was ich will, aber es ist das, was ich einfach zu 100 Prozent für richtig halte.“