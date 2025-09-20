Nur zehn Tage im Verein: Bayern-Talent mit Tränen-Abschied

SPORT1 20.09.2025 • 18:45 Uhr Gibson Adu ist nur wenige Tage bei seinem neuen Verein. Dann muss der Bayern-Youngster unter Tränen Abschied nehmen.

Das Gastspiel von Gibson Adu bei der SCR Altach ist schon wieder beendet. Der Youngster des FC Bayern wurde erst vor rund zwei Wochen an den österreichischen Bundesligisten verliehen - erhält dort aber keine Spielberechtigung durch die UEFA.

Den Grund gab Manuel Willam, der Assistent der Altacher Geschäftsführung, bekannt: „Gemeinsam mit Bayern München haben wir es versucht, aber weil wir auf internationaler Ebene ein Klub der Kategorie 4 sind, können wir keine Spieler unter 18 Jahren verpflichten.“

„Schon bitter für so einen jungen Spieler“

Dies sei schade, aber man wolle es im nächsten Jahr wieder versuchen. Adu ist erst 17 Jahre alt.

Wie Altach-Trainer Fabio Ingolitsch den Vorarlberger Nachrichten mitteilte, ging es beim Abschied des Stürmers emotional zu: „Gibson hat sich bei uns mit Tränen in den Augen verabschiedet. Obwohl er nur zehn Tage bei uns dabei war, ist es schon bitter für so einen jungen Spieler.“