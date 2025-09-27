Premiere für Ex-Bayern-Talent Wanner

Maximilian Lotz 27.09.2025 • 19:35 Uhr Bislang lief es für Paul Wanner - auch wegen einer Blessur aus der Vorbereitung - in Eindhoven noch nicht rund. Nun profitiert das ehemalige Bayern-Talent vom längeren Ausfall eines Teamkollegen.

Premiere für Paul Wanner: Der 19-Jährige steht nach seinem Abschied vom FC Bayern im Sommer nun erstmals für seinen neuen Klub PSV Eindhoven in der Startelf.

Trainer Peter Bosz schenkte dem Offensivtalent am Samstag im Auswärtsspiel bei Excelsior Rotterdam erstmals das Vertrauen von Beginn an.

Ex-Bayern-Profi Wanner feiert Premiere

Wanner rückte für Ruben van Bommel in die Anfangsformation. Der Sohn des früheren Bayern-Stars Mark van Bommel zog sich am vergangenen Wochenende eine schwere Knieverletzung zu und wird wohl in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen, wie die PSV unter der Woche kommunizierte.

Nach seinem Wechsel für 15 Millionen Euro Ablöse kam Wanner bei seinem neuen Verein bislang noch nicht so richtig in Fahrt.

In der Eredivisie saß er zuletzt zweimal in Folge die vollen 90 Minuten auf der Bank. Insgesamt stand er vor seiner Startelf-Premiere bei zwei Kurzeinsätzen in der Liga und einem Jokereinsatz in der Champions League.