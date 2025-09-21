Die Fragen nach Ex-Bayern-Talent Wanner mehren sich

Maximilian Lotz 21.09.2025 • 19:33 Uhr Das ehemalige Bayern-Talent Paul Wanner kommt bei seinem neuen Klub PSV Eindhoven noch nicht so richtig in Fahrt. Trainer Peter Bosz erklärt die Gründe.

Nach seinem Wechsel vom FC Bayern zur PSV Eindhoven kommt Paul Wanner beim niederländischen Meister bislang noch nicht so richtig in Schwung.

Trainer Peter Bosz hat angesichts der aufkommenden kritischen Fragen um Geduld gebeten und auf Wanners Verletzung in der Saisonvorbereitung verwiesen.

„Er hat sich gut eingelebt, aber alle vergessen, dass er direkt nach seiner schweren Knöchelverletzung hier angekommen ist“, sagte Bosz am Sonntag vor dem Topspiel gegen Ajax Amsterdam bei ESPN.

Wanner? „Das braucht Zeit“

„Er hat bei Bayern drei Wochen lang nicht trainiert. Das braucht Zeit, genauso wie er seine Teamkollegen kennenlernen muss“, ergänzte Bosz.

Wanner, der im Sommer für 15 Millionen Euro nach Eindhoven kam, muss bei seinem neuen Klub weiter auf seinen ersten Startelfeinsatz warten. Gegen Ajax (2:2) saß der 19-Jährige über die volle Distanz auf der Bank.

In der Eredivisie kam er zuvor zu zwei Kurzeinsätzen. Unter der Woche durfte Wanner beim Champions-League-Auftakt gegen Union Saint-Gilloise immerhin über eine Viertelstunde ran und leitete dabei auch das Tor für die PSV ein - die 1:3-Niederlage konnte er aber auch nicht mehr verhindern.

Schon im Vorfeld des Topduells mit Ajax wurde Bosz zu Wanners Rolle befragt. „Er musste bei uns quasi neu anfangen“, sagte der frühere Bundesliga-Trainer und führte immer wieder die Verletzungsprobleme an.

Wanner zuletzt nicht für U21 nominiert

Aus diesem Grund verzichtete U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo zuletzt auch auf eine Nominierung des Offensivtalents.

„Nach der Europameisterschaft hatte er drei Wochen Urlaub. Dann hat er sich in den ersten zwei Wochen bei Bayern im Training verletzt. Er konnte drei Wochen nicht trainieren und ist dann zu Eindhoven gewechselt. Und die Verletzung ist immer noch da. Er hat Trainingsrückstand, aber der Fuß hat noch Probleme gemacht“, sagte Di Salvo Anfang September.