Raphinha beim Ballon d'Or betrogen? "Eine Unverschämtheit"

Bei der Verleihung des Ballon d‘Or hat Barcelona-Star Raphinha die Top Drei knapp verpasst.
Raphinha betrogen? „Unverschämtheit“
Der Brasilianer landete im Ranking der prestigeträchtigen Auszeichnung auf Platz fünf. Mo Salah (FC Liverpool, Platz vier), Vitinha (PSG, Platz drei), Lamine Yamal (FC Barcelona, Platz zwei) und Sieger Ousmane Dembélé (PSG, Platz eins) landeten vor Raphinha.
Eine Entscheidung, die Landsmann Neymar Jr. überhaupt nicht nachvollziehen kann. „Raphinha auf Platz fünf ist eine Unverschämtheit“, kommentierte der Superstar unter einem Beitrag auf Instagram und fügte ein Lach-Emoji hinzu.
Starke Zahlen von Raphinha
Mit Barcelona gewann der Offensivspieler in der vergangenen Saison die Meisterschaft sowie die Copa del Rey. In der Champions League scheiterten die Katalanen nach zwei spektakulären Halbfinals an Inter Mailand.
In 57 Pflichtspielen gelangen dem 28-Jährigen starke 34 Tore und 25 Assists.