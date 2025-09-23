Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
FORMEL 1
TENNIS
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Fußball>

Raphinha beim Ballon d'Or betrogen? "Eine Unverschämtheit"

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Raphinha betrogen? „Unverschämtheit“

Barca-Star Raphinha verpasst bei der Gala des Ballon d‘Or einen Platz in den Top Drei. Landsmann Neymar äußert Unverständnis.
Während der Fußballer des Jahres gekürt wird, denken die Anwesenden der Ballon-d'Or-Zeremonie auch an Diogo Jota. Der Liverpool-Profi war bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
SPORT1
Barca-Star Raphinha verpasst bei der Gala des Ballon d‘Or einen Platz in den Top Drei. Landsmann Neymar äußert Unverständnis.

Bei der Verleihung des Ballon d‘Or hat Barcelona-Star Raphinha die Top Drei knapp verpasst.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Brasilianer landete im Ranking der prestigeträchtigen Auszeichnung auf Platz fünf. Mo Salah (FC Liverpool, Platz vier), Vitinha (PSG, Platz drei), Lamine Yamal (FC Barcelona, Platz zwei) und Sieger Ousmane Dembélé (PSG, Platz eins) landeten vor Raphinha.

Eine Entscheidung, die Landsmann Neymar Jr. überhaupt nicht nachvollziehen kann. „Raphinha auf Platz fünf ist eine Unverschämtheit“, kommentierte der Superstar unter einem Beitrag auf Instagram und fügte ein Lach-Emoji hinzu.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Starke Zahlen von Raphinha

Mit Barcelona gewann der Offensivspieler in der vergangenen Saison die Meisterschaft sowie die Copa del Rey. In der Champions League scheiterten die Katalanen nach zwei spektakulären Halbfinals an Inter Mailand.

{ "placeholderType": "MREC" }

In 57 Pflichtspielen gelangen dem 28-Jährigen starke 34 Tore und 25 Assists.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite