WM-Qualifikation: Baby-Glück! Bayern-Star kehrt zurück

Julius Schamburg 07.09.2025 • 18:42 Uhr Nationalspieler Josip Stanisic kehrt ins Camp von Kroatien zurück. Der Bayern-Star war am Freitag wegen der Geburt seines Kindes nach Deutschland gereist.

Josip Stanisic ist zur kroatischen Nationalmannschaft zurückgekehrt.

Der Verteidiger vom FC Bayern war am Freitag aus dem Camp der Kroaten abgereist, um bei der Geburt seines zweiten Kindes dabei zu sein. Dies bestätigte Nationaltrainer Zlatko Dalic.

„Heute ist Stanisic zu uns gestoßen und wird trainieren. Er ist zum zweiten Mal Vater geworden, und wir gratulieren ihm“, erklärte Dalic.

Bayern-Star im Babyglück

Im Januar 2024 wurde Stanisic Vater eines Sohnes, nun freut sich der 25-Jährige über die Geburt einer Tochter.

Beim Duell mit Montenegro (Montag, 20.45 Uhr) ist der Abwehrspieler also wieder zurück und könnte direkt in der Startelf stehen.