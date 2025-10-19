"Inkasso!" Kroos und Effenberg klären im Doppelpass ihre 1000-Euro-Frage

SPORT1 19.10.2025 • 11:34 Uhr Stefan Effenberg kann aufatmen: Felix Kroos begleicht seine Wettschulden im SPORT1-Doppelpass!

Felix Kroos hat seine Wettschulden bei Stefan Effenberg eingelöst.

Der ehemalige Profi überreichte dem SPORT1-Experten im Doppelpass die 1.000 Euro, die er dem früheren Kapitän des FC Bayern geschuldet hatte. Mit den Worten „Inkasso!“ leitete Moderator Florian König die Übergabe zu Beginn der Sendung eingeleitet.

Effenberg und Kroos: Wettschuld im Dopa beglichen

Effenberg und Kroos hatten im vergangenen Jahr bei einem gemeinsamen Auftritt für RTL eine Wette abgeschlossen. „Effe hat sich getraut, zu sagen, dass Deutschland nicht Europameister wird“, klärte Kroos auf.

Der Bruder des Ex-Weltmeisters Toni Kroos hatte vor der Heim-EM auf das DFB-Team gesetzt: „Wir kennen den Ausgang.“ Hätte Effenberg verloren, hätte er sich nochmal seine legendäre Tiger-Frisur auf den Hinterkopf färben lassen müssen.

„Er war achtmal am Geldautomat“

Wie vereinbart kommen die Wettschulden nun einem guten Zweck zugute, auch wenn es noch ein kleines Problem mit dem dicken Geldbündel gab: „Die 1000 Euro passen leider nicht ins Phrasenschwein. Deshalb gebe ich sie Effe persönlich“, sagte Kroos.

Effenberg witzelte: „Ich glaube, er war achtmal am Geldautomat.“