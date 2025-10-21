Bayern-Legende mit bitterer Enthüllung: "Habe ein großes Problem"

Philipp Heinemann 21.10.2025 • 06:46 Uhr Claudio Pizarro brennt immer noch für den Fußball. Die Bundesliga-Legende schaut derzeit aber nur noch zu - wegen eines großen Problems.

Die Bundesliga-Legende Claudio Pizarro hat Deutschland über Jahre hinweg mit tollen Leistungen auf und seinem Frohsinn abseits des Platzes begeistert. Im Alter von 47 Jahren brennt er immer noch für den Fußball - kicken kann er aber aktuell nicht mehr wie gewünscht.

Seiner großen Leidenschaft bleibt Pizarro unter anderem als „Team Head“ in der Icon League von Toni Kroos und Elias Nerlich treu. SPORT1 fragte ihn, wie schwer es ihm falle, sein Team „Plyrs United“ nur von außen unterstützen zu können.

„Es ist wirklich schwierig. Ich habe immer noch viel Lust zu spielen. Ich habe leider ein großes Problem mit einem Nerven, mit meinem Sprunggelenk“, teilte der einstige Topstürmer dabei mit.

Pizarro mit Bayern und Bremen erfolgreich

Daher könne er das „leider nicht machen oder so spielen, wie ich möchte“. Die gute Laune wollte sich der Peruaner aber dennoch nicht vermiesen lassen. „Ich lasse die Jungs spielen und unterstütze von außen“, sagte er mit einem breiten Grinsen.

Claudio Pizarro spielte in der Bundesliga unter anderem für den FC Bayern (in München unterschrieb er zweimal) und Werder Bremen (an Grün-Weiß band er sich gar viermal). In 490 Bundesligaspielen kommt er auf 197 Tore und 76 Assists.