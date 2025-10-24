Comeback! Dortmunder Klub gelingt Großkreutz-Coup

Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz wird auf den Fußballplatz zurückkehren. Wie der Dortmunder Klub TuS Eichlinghofen am Donnerstag bekanntgab, wird Großkreutz in der Rückrunde für den Landesligisten auflaufen.
Dortmund-Klub gelingt Großkreutz-Coup
„Der Fisch hat sich seinen neuen Teich bis zum Ende der Saison 2026/2027 ausgesucht!“, schrieb der Klub aus dem Südwesten Dortmunds unter einen Beitrag auf Instagram - und auch der Ex-BVB-Star meldete sich am Freitagmorgen zu Wort.
„Ich freue mich auf die nächste Aufgabe im Dortmunder Amateurfußball bei TuS Eichlinghofen. Für mich geht es ab Dezember in der Halle los“, schrieb der 37-Jährige bei Instagram.
Auf die Frage, warum er nach seinem offiziellen Karriereende im Jahr 2021 erneut auf den Fußballplatz zurückkehrt, gab er eine deutliche Antwort. „Ganz einfach, da ich den Fußball zu sehr liebe und es mir unheimlich viel Spaß macht. Jetzt werde ich probieren der Mannschaft zu helfen, was mitzugeben und alles rauszuhauen. Und das Vereinsheim muss jetzt auch immer länger auf bleiben“, witzelte er.
Neuer Anlauf in der 7. Liga
Trainer Marc Neul freut sich über das Engagement des ehemaligen BVB-Stars in der siebthöchsten Spielklasse in Deutschland. „Wir sind unglaublich glücklich und stolz, dass er total Bock hat, für uns zu spielen“, sagte er im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten.
Großkreutz absolvierte 236 Pflichtspiele für Borussia Dortmund und wurde mit den Schwarz-Gelben unter anderem Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. Auch für Stuttgart, Darmstadt, Uerdingen und Rot Weiss Ahlen war er im Profibereich aktiv.
Erst im September war er nach nur sieben Spielen beim Sechstligisten SV Wacker Obercastrop freigestellt worden. Dort hatte er als Teil eines Trainerduos gearbeitet.