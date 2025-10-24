Comeback! Dortmunder Klub gelingt Großkreutz-Coup

Maximilian Huber 24.10.2025 • 11:07 Uhr Kevin Großkreutz gibt sein Comeback auf dem Fußballplatz. Der Weltmeister von 2014 unterschreibt bei einem Dortmunder Klub und läuft künftig in der Landesliga auf.

Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz wird auf den Fußballplatz zurückkehren. Wie der Dortmunder Klub TuS Eichlinghofen am Donnerstag bekanntgab, wird Großkreutz in der Rückrunde für den Landesligisten auflaufen.

„Der Fisch hat sich seinen neuen Teich bis zum Ende der Saison 2026/2027 ausgesucht!“, schrieb der Klub aus dem Südwesten Dortmunds unter einen Beitrag auf Instagram - und auch der Ex-BVB-Star meldete sich am Freitagmorgen zu Wort.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Ich freue mich auf die nächste Aufgabe im Dortmunder Amateurfußball bei TuS Eichlinghofen. Für mich geht es ab Dezember in der Halle los“, schrieb der 37-Jährige bei Instagram.

Auf die Frage, warum er nach seinem offiziellen Karriereende im Jahr 2021 erneut auf den Fußballplatz zurückkehrt, gab er eine deutliche Antwort. „Ganz einfach, da ich den Fußball zu sehr liebe und es mir unheimlich viel Spaß macht. Jetzt werde ich probieren der Mannschaft zu helfen, was mitzugeben und alles rauszuhauen. Und das Vereinsheim muss jetzt auch immer länger auf bleiben“, witzelte er.

Neuer Anlauf in der 7. Liga

Trainer Marc Neul freut sich über das Engagement des ehemaligen BVB-Stars in der siebthöchsten Spielklasse in Deutschland. „Wir sind unglaublich glücklich und stolz, dass er total Bock hat, für uns zu spielen“, sagte er im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten.

Großkreutz absolvierte 236 Pflichtspiele für Borussia Dortmund und wurde mit den Schwarz-Gelben unter anderem Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. Auch für Stuttgart, Darmstadt, Uerdingen und Rot Weiss Ahlen war er im Profibereich aktiv.