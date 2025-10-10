"Das hat mich sehr ergriffen": Schweinsteiger erklärt Tränen-Auftritt

Johannes Behm 10.10.2025 • 20:54 Uhr Nach seinem emotionalen Auftritt bei der Hall-of-Fame-Ehrung erklärt Bastian Schweinsteiger seine Tränen.

Bastian Schweinsteiger hat sich nach seiner Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Fußballs zu Wort gemeldet und seine Tränen während der Ehrung begründet.

„Wenn man als kleiner Junge aufwächst und Fußball spielt und man es dann in so einen Kreis schafft - mit Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus ... - das sind Legenden", erklärte Schweinsteiger vor dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Luxemburg in der ARD am Freitagabend.

„Dass man das schafft, mit den Mannschaften, den Mitspielern, den Trainern, die einen begleitet haben und den Fans noch dazu, das hat mich sehr ergriffen“, sagte Schweinsteiger schließlich zu seinen Tränen.

„Bedeutet mir viel mehr als irgendwelche Meisterschaften“

Der Weltmeister von 2014 machte in der Folge deutlich: „Das bedeutet mir viel mehr als irgendwelche Meisterschaften oder große Triumphe, weil das schon was Besonderes ist, in eine Hall of Fame hereinzukommen.“

