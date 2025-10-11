Meilenstein für Juwel des FC Bayern

Johannes Behm 11.10.2025 • 12:45 Uhr Der FC Bayern ist um einen Nationalspieler in seinen Reihen reicher. Ein Top-Talent feiert sein Debüt.

Der FC Bayern hat einen neuen Nationalspieler in seinen Reihen. Felipe Chávez feierte in der Nacht auf Samstag sein Debüt für die Nationalmannschaft Perus.

Der 18-Jährige, der beim deutschen Rekordmeister bisher nur in der Zweitvertretung zum Einsatz gekommen war, wurde beim Länderspiel gegen Chile (1:2) in der 78. Minute eingewechselt. Zuvor war er überraschend zum ersten Mal in den Kader berufen worden.

Aus München gab es trotz der Niederlage Glückwünsche. „Wir freuen uns sehr, dass Pippo bereits so jung diesen ersten Meilenstein in seiner Karriere erreicht hat, und gratulieren ihm zu seinem Debüt“, freute sich Nachwuchs-Chef Jochen Sauer in einer Klubmitteilung.

Bayern begeistert von Chávez

Sauer traut dem Mittelfeldspieler auch einen baldigen Sprung zu den Münchner Profis zu: „Er muss jetzt dranbleiben und weiter hart an sich arbeiten, speziell im körperlichen Bereich, dann ist er sicherlich einer der nächsten Kandidaten, der sich in einer Profiliga durchsetzen wird.“

Bei den Amateuren kommt der Deutsch-Peruaner in dieser Regionalliga-Saison auf acht Einsätze und drei Torbeteiligungen. In der Youth League gelang ihm beim 2:3 gegen Chelsea ein Doppelpack.