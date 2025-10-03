"The Life of a Showgirl": Taylor Swift singt über Fußball-Topklub

Annabella Aulinger 03.10.2025 • 13:32 Uhr Mit ihrem neuen Album „The Life of a Showgirl“ bricht Taylor Swift sämtliche Rekorde. Doch auch ein wohlbekannter Name im Fußball schafft es in einen ihrer Songs.

Der Name Taylor Swift ist auch in der Sportwelt kein Unbekannter. Die Sängerin und Verlobte des NFL-Spielers Travis Kelce brachte am Freitag ihr neues Album „The Life of a Showgirl“ heraus - und erwähnte dort sogar einen Topklub des internationalen Fußballs.

„Sie wollen diese Freiheit, abseits der Gesellschaft leben. Sie wollen diese drei Hunde, die sie ihre Kinder nennen. Und diese guten Surfbedingungen, keine Heuchler. Sie wollen alles. Sie wollen einen Vertrag bei Real Madrid“, singt der Superstar über den mehrfachen Champions-League-Sieger in ihrem neuen Song „Wi$h Li$t“.

Taylor Swift singt in neuem Song über Real Madrid

In diesem singt die 35-Jährige über all die materiellen Dinge, die die Personen in ihrem Umfeld besitzen wollen - Freiheit, einen Oscar, mehrere Hunde und natürlich das eine, was die meisten Fußballer begehren: Einen Vertrag bei Champions-League-Rekordsieger Real Madrid.

Und sie? Sie will nur „dich“. Wer damit gemeint ist, ist wohl klar: Der Tight End der Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Vor etwas mehr als einem Monat gab das Paar seine Verlobung preis.

