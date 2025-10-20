U20-WM: Marokko überrascht Argentinien und holt Titel

SID 20.10.2025 • 05:59 Uhr Der Turnierdebütant bezwingt den Rekordsieger dank eines Doppelpacks von Yassir Zabiri.

Die Fußball-Junioren aus Marokko haben für eine große Überraschung gesorgt und sich erstmals zum U20-Weltmeister gekrönt. Der Vizemeister Afrikas setzte sich im Endspiel von Santiago in Chile 2:0 (2:0) gegen den Favoriten Argentinien durch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Matchwinner vor rund 43.000 Zuschauern war Stürmer Yassir Zabiri vom portugiesischen Erstligisten Famalicão mit seinen beiden Toren (12. und 29.). Der Erfolg des Turnierdebütanten ist der zweite einer afrikanischen Mannschaft bei der U20-WM nach jenem von Ghana 2009 und der nächste Coup des Königreichs nach Platz vier bei der WM 2022 in Katar sowie Bronze bei Olympia in Paris 2024.