U20-WM: Für dieses Land läuft der Kuranyi-Sohn auf!

SPORT1 01.10.2025 • 14:44 Uhr Zwar ist Deutschland bei der U20-WM in Chile nicht dabei, jedoch ist immerhin ein prominenter Name vertreten. Der Sohn von Kevin Kuranyi stürmt für eine Nation aus Mittelamerika.

Kevin Kuranyi hat seine guten Fußball-Gene offenbar an den Junior weitergegeben. Der 20 Jahre alte Karlo Kuranyi läuft sogar für die Nationalmannschaft auf - allerdings nicht für Deutschland, sondern für Panama.

Kuranyi hat bereits vier Länderspiele für die U20-Nationalmannschaft absolviert und befindet sich mit dem Team aktuell bei der U20-WM in Chile, die am Samstag begonnen hat und noch bis zum 19. Oktober laufen wird. Beim zweiten Gruppenspiel durfte Kuranyi, der wie sein Vater im Mittelsturm zu Hause ist, für 15 Minuten gegen die Ukraine (2:2) ran.

Kuranyi beim VfB ausgebildet und in Freiburg aktiv

Deutschland ist beim Junioren-Turnier zwar nicht dabei, jedoch vertritt Kuranyi zumindest auch die deutsche Fußballschule ein wenig. Immerhin wurde dieser in Stuttgart geboren und verbrachte seine fußballerische Laufbahn von klein auf in Deutschland.

Unter anderem kickte Kuranyi Jr. für die die Junioren des VfB-Stuttgart und erzielte 13 Tore in 37 Spielen. Seit dem Sommer dieses Jahres ist er für den SGV Freiberg in der Regionalliga Südwest aktiv. Ein Treffer gelang ihm hier jedoch noch nicht.

Karlo Kuranyi entschied sich in diesem Sommer, die Einladung des panamaischen Fußballverbands anzunehmen und debütierte Im Juni. Für eine DFB-Auswahl spielte der junge Angreifer hingegen nie.

U20-WM: Darum darf Kuranyi für Panama spielen

Doch wie kommt es, dass Kuranyi für das kleine Land aus Mittelamerika auflaufen darf? Möglich macht es die Tatsache, dass seine Großmutter (bzw. die Mutter von Kevin Kuranyi) aus Panama stammt und Karlo ebenfalls die panamaische Staatsbürgerschaft besitzt.

Kevin Kuranyi, der 52 Länderspiele für Deutschland bestritten hat, hätte ebenfalls für Panama spielen können. Auch Einsätze für die brasilianische Auswahl wären möglich gewesen, da er in Rio de Janeiro geboren wurde.

Alle Auswahlmöglichkeiten im Auge zu behalten, ist in der Kuranyi-Familie fast schon eine Wissenschaft für sich. Schließlich ist Kevins Vater ein Deutscher mit ungarischen Wurzeln, während die Mutter von Karlo aus Kroatien stammt.

Zumindest aktuell dürfte der Filius absolut zufrieden mit seiner Entscheidung für Panama sein, selbst wenn das WM-Abenteuer nach dem letzten Gruppenspiel gegen Südkorea schon wieder vorbei sein könnte.

Große Namen bei der U20-WM

Karlo Kuranyi ist im Übrigen nicht der einzige Teilnehmer an der U20-WM, der einen prominenten Vater besitzt. Mit dabei sind schließlich auch Elyaz Zidane, Sohn von Zinédine Zidane, sowie Kristian Shevchenko, Sohn von Andriy Shevchenko.