UEFA droht VfB und Freiburg mit Fan-Ausschluss

SID 09.10.2025 • 12:47 Uhr Freiburg und Stuttgart droht ein Zuschauer-Teilausschluss in der Europa League. Mit großer Disziplin können die Sanktionen noch abgewendet werden.

Nach nur zwei Spieltagen droht den Europa-League-Teilnehmern SC Freiburg und VfB Stuttgart bereits ein Zuschauer-Teilausschluss im Wettbewerb. Die Freiburger wurden von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) wegen des Einsatzes von Pyrotechnik im Spiel gegen den FC Basel (2:1) zu einer Schließung des Blocks C der Südtribüne beim nächsten Heimspiel bestraft, also des Mittelsektors der Stehtribüne.

Die Sanktion ist auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, wird also beim nächsten Fehlverhalten in Gang gesetzt.

Ebenso verhält es sich beim VfB wegen des Einsatzes von Pyrotechnik in Basel (0:2) - allerdings ist die angedrohte Sanktion eine andere: Die Stuttgarter dürften für ihr nächstes Europapokal-Auswärtsspiel im Wiederholungsfall keine Tickets verkaufen. Beide Klubs müssen zudem 20.000 Euro Strafe zahlen.

Vorfall bei Mainz-Spiel hat sofortige Konsequenzen

Sofort trifft es Omonia Nikosia. Beim Conference-League-Spiel von Mainz 05 auf Zypern (1:0) war FSV-Profi Ben Bobzien von einem Bierbecher getroffen worden.

