Verbände: Antikurdische Beleidigungen gegen Undav

SID 24.10.2025 • 12:19 Uhr Deniz Undav wird nach dem Spiel in Istanbul im Netz attackiert.

Fußball-Nationalspieler Deniz Undav sieht sich angesichts seiner kurdisch-jesidischen Wurzeln Hass und Hetze im Internet ausgesetzt.

Die Anfeindungen hätten nach dem Europa-League-Spiel von Undavs Verein VfB Stuttgart am Donnerstagabend beim türkischen Vizemeister Fenerbahce (0:1) „einen neuen Höhepunkt“ erreicht, teilten die Informationsstelle Antikurdischer Rassismus (IAKR) und der Zentrale Menschenrechtsrat der Kurd*innen in Deutschland (ZMRK) auf Instagram mit.

Undav entschied sich gegen Länderspielkarriere in der Türkei

Undav sehe sich „seit Monaten gezielten rassistischen und ethnisch motivierten Anfeindungen ausgesetzt - insbesondere aus Teilen der türkischen Community und Fangemeinschaft“, schrieben die Organisationen. Auslöser der neuen Hasswelle sei unter anderem eine kurze Auseinandersetzung zwischen Undav und Fener-Profi Ismail Yüksek gewesen. „In der Folge entbrannten in den sozialen Medien erneut rassistische und antikurdische Hetzkampagnen gegen den in Niedersachsen geborenen Fußballer“, schrieben IAKR und ZMRK.

Undav hatte sich einst für die DFB-Auswahl und gegen Länderspiele für die Türkei entschieden. „Ich wusste, dass ich bei zwei, drei schlechten Spielen für die Türkei komplett durchbeleidigt worden wäre“, sagte er dazu. Menschen mit kurdischer Abstammung begegnet in der Türkei häufig Diskriminierung, auch in den Fußballstadien.