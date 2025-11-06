Nach Klatsche gegen Sanés Galatasaray: Ajax-Coach gefeuert!

SPORT1 06.11.2025 • 16:53 Uhr Ajax Amsterdam reagiert auf die anhaltende Negativserie. John Heitinga muss gehen.

Ajax Amsterdam hat sich mit „sofortiger Wirkung” von Cheftrainer John Heitinga getrennt. Das gab der niederländische Klub am Donnerstagnachmittag bekannt.

„Der Vertrag des Cheftrainers sollte ursprünglich bis zum 30. Juni 2027 laufen, wird nun aber gekündigt. Gleiches gilt für Co-Trainer Marcel Keizer. Ajax sucht einen neuen Cheftrainer; in der Zwischenzeit wird Fred Grim die Aufgaben von Heitinga übernehmen“, schrieb Ajax in einer offiziellen Mitteilung.

Heitinga hatte die Aufgabe erst im vergangenen Sommer übernommen. Zuvor war der frühere Bundesliga-Profi als Co-Trainer unter Arne Slot beim FC Liverpool tätig gewesen.

„Ajax sucht einen neuen Cheftrainer. In der Zwischenzeit wird Fred Grim die Aufgaben von Heitinga übernehmen“, teilte Ajax weiter mit.

Als Nachfolger wird dabei Ex-Coach Erik ten Hag gehandelt. Laut Transferexperte Fabrizio Romano laufen bereits Gespräche mit dem Niederländer, der Amsterdam zwischen 2017 und 2022 trainiert hatte.

Der Technische Direktor Alex Kroes sprach derweil von einer „schmerzhaften Entscheidung“, zumal Ex-Nationalspieler Heitinga auch als Profi für den Klub aktiv gewesen war.

„Das Beste für den Verein“

„Wir wissen, dass es Zeit braucht, bis ein neuer Trainer mit einer Mannschaft arbeiten kann, die Veränderungen durchgemacht hat“, ergänzte Kroes: „Wir haben John diese Zeit gegeben, aber wir glauben, dass es das Beste für den Verein ist, jemand anderen zu ernennen, um das Team zu führen.“

Ajax liegt in der Ligaphase der Königsklasse mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Auch in der Liga hat der Traditionsklub schon acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Feyenoord Rotterdam.

Kroes selbst bot seinen Rücktritt an, doch der Vorstand bat ihn, im Amt zu bleiben, um eine gewisse Kontinuität zu gewährleisten. Der Manager hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

