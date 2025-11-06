"Es ist einfach peinlich" - Ajax-Coach untragbar?

Franziska Wendler 06.11.2025 • 15:09 Uhr Die sportliche Krise von Ajax Amsterdam hält an. Ex-Profi und Analyst Kenneth Perez fordert nun die Entlassung des Cheftrainers - und wählt drastische Worte.

Auch in der niederländischen Liga hinkt Ajax hinter den Erwartungen zurück: Der Rückstand auf die Rivalen Feyenoord und PSV beträgt bereits acht Punkte.

Trainer John Heitinga, der den Klub erst im Sommer übernahm, steht bereits massiv in der Kritik. Kenneth Perez, seines Zeichens langjähriger Spieler von Ajax und ehemaliger Co-Trainer im Nachwuchsbereich, forderte nach der Pleite gegen Galatasaray im ESPN-Podcast „Voetbalpraat“ die Entlassung des Cheftrainers.

Ex-Ajax-Spieler fordert Entlassung des Trainers

„Ajax ist einfach viel zu schwach, um solchen Gegnern Widerstand zu leisten“, konstatierte der Däne: „Das Lustige daran ist, dass man zum Ajax-Fußball zurückkehren wollte, aber noch nie so weit davon entfernt war.“

So habe Heitinga sogar Mittelfeldspieler Youri Regeer als Stürmer aufgeboten. „Man macht jetzt so viele Zugeständnisse, dass es auch nicht funktioniert. Was kommt als Nächstes? Wo soll man anfangen?“, fragte sich der 51-Jährige.

Laut dem Analysten gibt es keinerlei Fortschritte im Ajax-Spiel. „Es ist traurig. Wir können hier jede Woche die gleiche Geschichte erzählen: schlechte Auswahl, schlechter Trainer. Man kann sich gegen ein nicht allzu starkes Galatasaray nicht behaupten. Man wird mit 0:3 vom Platz gefegt“, stellte Perez fest.

Perez: Ajax darf nicht zu lange warten

Die Situation des niederländischen Rekordmeisters nehme „wirklich ernste Formen“ an. „Vor allem für den größten Verein der Niederlande, der über die meisten finanziellen Mittel verfügt. Das ist wirklich traurig anzusehen. Es ist einfach peinlich“, nahm Perez kein Blatt vor den Mund.

Nach Meinung des Ex-Sportlers ist es nun an der Zeit, dass die Klubbosse eingreifen. „Es muss wirklich etwas Radikales geschehen. Ich weiß: Die einfachste Lösung ist, den Trainer zu ersetzen. Das ist jetzt zweimal in den Niederlanden geschehen und zweimal gut gegangen (bei FC Twente und Heracles Almelo, Anm. d. Red.).“