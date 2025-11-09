BVB-Star fällt für Länderspiele aus

Maximilian Huber 09.11.2025 • 19:02 Uhr Ramy Bensebaini reist nicht zur algerischen Nationalmannschaft. Der Verteidiger kam schon in Hamburg nicht zum Einsatz.

Borussia Dortmund hat bekanntgegeben, dass Ramy Bensebaini nicht zur algerischen Nationalmannschaft reisen wird.

Der Verteidiger kam am Samstag beim Gastspiel des BVB in Hamburg (1:1) aufgrund anhaltender Probleme im Rückenbereich nicht zum Einsatz und muss diese nun auskurieren.

Die Westfalen veröffentlichten am Sonntag eine Übersicht aller Spieler, die für die anstehende Länderspiel-Periode zu ihren Nationalmannschaften abgestellt werden. Bensebaini fehlt auf dieser Liste.