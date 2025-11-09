Newsticker
Fußball>

BVB-Star fällt für Länderspiele aus

Ramy Bensebaini reist nicht zur algerischen Nationalmannschaft. Der Verteidiger kam schon in Hamburg nicht zum Einsatz.
Maximilian Huber
Borussia Dortmund hat bekanntgegeben, dass Ramy Bensebaini nicht zur algerischen Nationalmannschaft reisen wird.

Der Verteidiger kam am Samstag beim Gastspiel des BVB in Hamburg (1:1) aufgrund anhaltender Probleme im Rückenbereich nicht zum Einsatz und muss diese nun auskurieren.

Die Westfalen veröffentlichten am Sonntag eine Übersicht aller Spieler, die für die anstehende Länderspiel-Periode zu ihren Nationalmannschaften abgestellt werden. Bensebaini fehlt auf dieser Liste.

Algerien ist bereits für die WM 2026 in Nordamerika qualifiziert. Für die Nordafrikaner stehen drei Freundschaftsspiele auf dem Programm. Gegner werden Simbabwe, Ägypten und Saudi-Arabien sein.

