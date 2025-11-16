Nationalmannschaft: Nagelsmann gibt Update bei Kimmich

Manfred Sedlbauer 16.11.2025 • 16:22 Uhr Vor dem Entscheidungsspiel gegen die Slowakei gibt Julian Nagelsmann ein Update zu Joshua Kimmich und Nico Schlotterbeck.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann im „Finale“ um das WM-Ticket gegen die Slowakei wohl wieder auf Joshua Kimmich setzen.

„Wer Joshua kennt, weiß, dass er ungern Nein zu diesem Spiel sagt. Daher gehe ich davon aus, dass er spielen kann“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor der Partie am Montag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Leipzig.

Kimmich? Nagelsmann ist „guter Dinge“

Kapitän Kimmich hatte zuletzt beim 2:0 gegen Luxemburg wegen einer Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk gefehlt. „Ich bin guter Dinge, dass es funktioniert. Wir haben einen guten Arzt. Ob es dann klappt, kann man tatsächlich erst am Montag entscheiden“, sagte Nagelsmann.

Gut sieht es auch bei Innenverteidiger Nico Schlotterbeck aus, der zuletzt an einer Fußverletzung laboriert hatte. „Es ist gut verheilt. Ich gehe davon aus, dass er spielen kann“, so Nagelsmann.

Schlotterbeck nahm am späten Sonntagnachmittag normal am Abschlusstraining teil, Kimmich hingegen drehte alleine mit einem Athletiktrainer seine Runden.

WM-Qualifikation: Deutschland reicht ein Remis

Deutschland reicht trotz der 0:2-Pleite im Hinspiel bereits ein Unentschieden, um das direkte Ticket zur XXL-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada als Sieger der Gruppe A zu erreichen.

Bei einer weiteren Niederlage müsste die DFB-Elf im März in die Playoffs.

