Kimmich auf der Bank: "Das hätte es früher nicht gegeben"

Johannes Behm , Manfred Sedlbauer 14.11.2025 • 21:15 Uhr Joshua Kimmich wärmt sich gegen Luxemburg mit der Mannschaft auf und sitzt sogar auf der Bank. Kommt es zum Blitz-Comeback?

Überraschung um Joshua Kimmich! Der etatmäßige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft wärmte sich vor der Partie gegen Luxemburg (LIVETICKER) teilweise mit der Mannschaft auf und sitzt auf der Bank.

Dabei war bereits angekündigt worden, dass Kimmich, der sich eine Kapselverletzung im Sprunggelenk zugezogen hat, nicht mitwirken werde.

Ein Blitz-Comeback ist allerdings nicht vorgesehen. Kimmich sitzt, genau wie der ebenfalls verletzte Nico Schlotterbeck, als moralische Unterstützung auf der Bank.

Kimmich plant Comeback gegen Slowakei

„Das hätte es früher nicht gegeben“, sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus während der Übertragung von RTL und erklärte: „Das soll zeigen: ‚Wir stehen als Mannschaft zusammen. Auch als Verletzte‘."