Kimmich auf der Bank: "Das hätte es früher nicht gegeben"

Überraschung um Joshua Kimmich! Der etatmäßige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft wärmte sich vor der Partie gegen Luxemburg (LIVETICKER) teilweise mit der Mannschaft auf und sitzt auf der Bank.
Warum sitzt Kimmich auf der Bank?
Dabei war bereits angekündigt worden, dass Kimmich, der sich eine Kapselverletzung im Sprunggelenk zugezogen hat, nicht mitwirken werde.
Ein Blitz-Comeback ist allerdings nicht vorgesehen. Kimmich sitzt, genau wie der ebenfalls verletzte Nico Schlotterbeck, als moralische Unterstützung auf der Bank.
Kimmich plant Comeback gegen Slowakei
„Das hätte es früher nicht gegeben“, sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus während der Übertragung von RTL und erklärte: „Das soll zeigen: ‚Wir stehen als Mannschaft zusammen. Auch als Verletzte‘."
Kimmich plant seine Rückkehr aufs Feld für das finale Gruppenspiel in der WM-Qualifikation gegen die Slowakei am Montag. „Davon gehe ich aus“, antwortete der 30-Jährige vor Anpfiff auf die Frage, ob man gegen die Slowakei wieder mit ihm rechnen könne.