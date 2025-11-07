Dietz, Neid und Fitschen zu DFB-Ehrenspielführern ernannt

SID 07.11.2025 • 10:50 Uhr Das Trio um Bernard Dietz, Silvia Neid und die im März verstorbene Doris Fitschen hat große Verdienste um den deutschen Fußball.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat Bernard Dietz, Silvia Neid und die im März verstorbene Doris Fitschen aufgrund ihrer großen Verdienste zu Ehrenspielführern ernannt. Das gab der DFB am Freitag auf seinem 45. Ordentlichen Bundestag in Frankfurt/Main bekannt.

Dietz (77) hatte die Nationalmannschaft als Kapitän 1980 zum EM-Titel geführt. Die Duisburger Vereinsikone reiht sich in eine Reihe mit den Ehrenspielführern Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und Philipp Lahm ein.

Fitschen absolvierte zwischen 1986 und 2001 insgesamt 144 Länderspiele. Dabei holte sie mit der DFB-Auswahl vier EM-Titel und 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney Bronze. Im März erlag sie im Alter von 56 Jahren einer Krebserkrankung. Fitschens Sohn Leo nahm die Auszeichnung entgegen.