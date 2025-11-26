Flugzeug des VfB Stuttgart muss umgeleitet werden

SID 26.11.2025 • 18:19 Uhr Die Stuttgarter müssen auf dem Weg nach Deventer ausweichen und in Rotterdam landen.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat bei der Anreise zum Europa-League-Spiel bei den Go Ahead Eagles aus Deventer in den Niederlanden einen Umweg einlegen müssen. Wegen starken Nebels am Flughafen Lelystad, etwa 80 km vom Spielort entfernt, konnte das Flugzeug mit der Mannschaft nicht landen und musste nach Rotterdam ausweichen.

Von dort aus musste der VfB die restlichen etwa 150 km bis Deventer im Bus zurücklegen. Die für 18.30 Uhr geplante Pressekonferenz mit Trainer Sebastian Hoeneß kann deshalb nicht pünktlich beginnen. Ob sie überhaupt stattfindet, war zunächst unklar.