FC-Bayern-Flop vor Comeback?

SPORT1 03.11.2025 • 22:39 Uhr Zuletzt wurde über ein vorzeitiges Karriereende von Bouna Sarr spekuliert. Nun bahnt sich jedoch eine Rückkehr des ehemaligen Bayern-Profis an.

Der ehemalige Bayern-Spieler Bouna Sarr kehrt offenbar in den Profifußball zurück - zumindest auf den Trainingsplatz. Wie L’Équipe berichtet, soll der 33-Jährige nach über 16 Monaten ohne Vertrag am Dienstag beim FC Metz mittrainieren.

Sollte Sarr dort seine Fitness unter Beweis stellen, sei eine Vertragsunterzeichnung bei seinem früheren Jugendverein möglich, heißt es weiter. In Metz hatte der Außenverteidiger einst den Sprung zum Profi geschafft, ehe er anschließend fünf Jahre lang für Olympique Marseille spielte.

Bouna Sarr: Schwierige Zeit beim FC Bayern

Zur Saison 2020/21 verpflichtete der FC Bayern Sarr als Alternative für die rechte Abwehrseite. In seinen vier Jahren beim deutschen Rekordmeister absolvierte dieser jedoch nur 33 Einsätze - auch, weil er immer wieder von Verletzungen ausgebremst wurde.

Beim Abschied aus München im Sommer 2024 laborierte Sarr an einem Kreuzbandriss, seitdem ist er vereinslos. Erst vor wenigen Wochen hatte es Berichte über ein mögliches Karriereende gegeben.