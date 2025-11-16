Halbfinal-Krimi: Ann-Katrin Berger und Gotham im NWSL-Endspiel

SID 16.11.2025 • 23:20 Uhr Die deutsche Nationaltorhüterin und ihr US-Klub schalten den Titelverteidiger Orlando Pride aus. Im Endspiel geht es gegen den Vorjahresfinalisten Washington Spirit.

Deutschlands Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger träumt mit ihrem Klub Gotham FC von der überraschenden Meisterschaft in der US-amerikanischen National Women’s Soccer League (NWSL).

Im Halbfinale der Play-offs schaltete das Team der 35-Jährigen den Titelverteidiger Orlando Pride dank eines späten Treffers mit 1:0 (0:0) aus und steht nun im Endspiel. Dort trifft Gotham in einer Woche (23. November, 2 Uhr) auf den Vorjahresfinalisten Washington Spirit.

NWSL: Berger zeichnet sich aus

In Orlando konzentrierte sich Gotham vor allem auf die Defensive. Auch dank einer starken Parade von Berger, die Bundestrainer Christian Wück bei den jüngsten Halbfinalspielen in der Nations League noch aufgrund einer Knieverletzung gefehlt hatte, steuerte die Partie torlos auf die Verlängerung zu. Doch Jaedyn Shaw sorgte für eine späte Entscheidung für Gotham (90.+7).