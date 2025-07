Frauen-EM: Tragische Berger - "Es tut mir unfassbar leid“

Christopher Mallmann , Carsten Arndt 23.07.2025 • 23:53 Uhr Ann-Katrin Berger spielt ein herausragendes Turnier für Deutschland. Dennoch wird sie zur tragischen Figur - und nimmt die Schuld auf sich.

Am Ende stand sie ganz allein da, diese große Torhüterin - trotz all des Zuspruchs ihrer Mitspielerinnen, trotz des Trost spendenden Applauses und der Wärme des deutschen Publikums auf den Stadionrängen in Zürich.

Was passiert war, war trotzdem nicht rückgängig zu machen: Der unorthodoxe Ball von Spaniens Weltfußballerin Aitana Bonmatí, der so unverhofft ins kurze Eck einschlug - und mitten ins Herz aller deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer.

„Da nehme ich die Schuld auf mich. Die kurze Ecke muss zu sein und deswegen bin ich umso enttäuschter von mir selbst“, sagte eine verloren wirkende Berger nach der Niederlage (0:1 nach Verlängerung) im ARD-Interview.

Berger: „Tut mir unfassbar leid“

Direkt nach Schlusspfiff hatte sie sich gestellt, alles so hingenommen, wie es eine große Fußballerin in der Stunde der Niederlage eben hinnehmen muss. In ihren Zügen spiegelte sich die Traurigkeit über den einen Ball, den sie nicht bekommen hatte - den einen Ball unter so vielen anderen.

„Da kann ich noch so viele Paraden machen – der hätte einfach meiner sein sollen. Deswegen tut es mir unfassbar leid, nicht für mich, sondern für die Mannschaft. Weil die hat alles gegeben", erklärte Berger, die in einem Trikot der Spanierin Esther González, ihrer Vereinskollegin bei Gotham FC, zum Interview erschienen war.

Bundestrainer Christian Wück nahm seine Torhüterin in Schutz: „Da gibt’s überhaupt keine Vorwürfe, weder an Sid (Sidney Lohmann, wegen Ballverlust; Anm. d. Red.) noch an Anne (Berger; Anm. d. Red.). Das kann passieren. Aus meiner Sicht haben wir ein richtig gutes Turnier gespielt.“

Für den 52-Jährigen war der Treffer ein „Geniestreich“ von Bonmatí.

Berger „auf gar keinen Fall schuld“

Und auch Kapitänin Janina Minge hob die Gesamtleistung Bergers hervor: „Jeder weiß, dass uns Anne so oft hier im Turnier gehalten hat. Dass so ein Ball dann reingeht, ist natürlich extrem bitter. Aber es hätten auch schon fünf Bälle vorher reingehen können, die Anne überragend hält. Von daher ist Anne auf gar keinen Fall schuld.“

Verteidigerin Rebecca Knaak sah in dem Tor „den blödesten Ball von allen, das tut einfach weh“.