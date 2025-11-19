Kramer arbeitet an seinem zweiten Roman

SPORT1 19.11.2025 • 17:27 Uhr Fußball-Weltmeister Christoph Kramer hat nach dem Erfolg seines Debüt-Romans ein zweites Buch angekündigt. Sein erstes Werk erhält währenddessen eine Theater- und Kinofassung.

Christoph Kramer agiert nach seiner Fußballkarriere nicht nur als TV-Experte, sondern der 34-Jährige veröffentlichte Anfang des Jahres auch seinen Debütroman „Das Leben fing im Sommer an“.

Dieser war so ein großer Erfolg, dass er nun am Düsseldorfer Schauspielhaus als Theaterstück aufgeführt wird. Zudem schreibt der Weltmeister von 2014 schon an seinem zweiten Buch, wie er im Gespräch mit der Rheinischen Post offenlegte.

„Mag sogar einen gewissen Druck“

„Ja, es wird wieder ein Roman“, sagte der heutige ZDF-Experte: „Aber mehr möchte ich noch nicht verraten.“

Beim Umgang mit dem Druck, ein erfolgreiches zweites Buch nachzulegen, kann ihm die Erfahrung aus dem Fußball helfen. „Mag sein, dass es diese Erwartungshaltung gibt. Ich habe mein ganzes Leben als Profifußballer mit viel Druck gelebt – und mag sogar einen gewissen Druck“, sagte er.

„Ich mache gerne Sachen, die gut ankommen. Und da hoffe ich, dass auch das zweite Buch wieder erfolgreich wird“, führte Kramer aus.

„Das stand auf meiner Lebens-To-do-Liste sehr weit oben“

Außerdem sprach der Ex-Gladbacher über die Entwicklungen rund um seinen ersten Roman, der ihm half, sich von einer schwierigen vereinslosen Zeit und dem darauffolgenden Karriereende im Sommer letzten Jahres abzulenken.

Neben der Theaterfassung wird der Debüt-Roman sogar verfilmt. „Ich stehe natürlich mit Rat und Tat zur Seite, so wie auch beim Kinofilm, der ebenfalls derzeit entsteht. Aber ich freue mich bei beiden Projekten auch, einfach nur dabei sein zu können – zum Beispiel bei den Proben“, erklärte Kramer seine Rolle beim neuen Projekt.

Mit seinem erfolgreichen Roman, der es sogar auf die Kino- und Theaterbühne schaffen wird, erfüllte sich Kramer ein großes Ziel. „Das stand auf meiner Lebens-To-do-Liste sehr weit oben“, erklärte er.

-----