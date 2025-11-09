Kroos sorgt für großen Star-Auflauf bei Jubiläumsfeier

SPORT1 09.11.2025 • 23:07 Uhr Ex-Profi Toni Kroos feiert das zehnjährige Jubiläum seiner Stiftung. Zu diesem Anlass versammelten sich zahlreiche prominente Gesichter.

Toni Kroos setzt sich nicht erst seit seinem Karriereende aktiv für schwerkranke Kinder ein. Die gleichnamige Stiftung des sechsmaligen Champions-League-Siegers feiert ihr zehnjähriges Jubiläum.

Um das Bestehen der 2015 gegründeten Stiftung zu feiern, versammelten sich zahlreiche Stars. Mit dabei waren beispielsweise Kroos’ Ex-Mitspieler und Leverkusen-Star Lucas Vázquez, der deutsche Nationalspieler Robert Andrich, Schauspielerin Veronica Ferres oder auch Kult-Coach Friedhelm Funkel.

Musikalische Untermalung ohne Gage

Für die musikalische Untermalung des Abends sorgten mehrere von Kroos selbst eingeladene Künstler. Herbert Grönemeyer, Johannes Oerding, Lea und Calum Scott traten für eine halbe Stunde auf, ohne eine Gage dafür zu verlangen.

Oerding schwärmte am Rande der Gala: „Ich habe Toni vergangenes Jahr beim Bambi kennengelernt. Mit einem Mal saß er völlig überraschend neben mir am Tisch. Ich muss wirklich zugeben, dass ich nervös war, mit ihm sprechen zu dürfen. Aber zum Glück ist das schnell verflogen. Dass ich nun bei seiner Jubiläums-Feier dabei sein durfte, war Ehrensache, weil man bei ihm sofort feststellt, was ihm seine Stiftungsarbeit bedeutet.“

„Mit Leidenschaft und Herz gelebt“

„Das ist von allen Beteiligten mit sehr viel Leidenschaft und Herz gelebt. Das war ein Familienfest, mit ganz, ganz vielen leuchtenden, strahlenden und dankbaren Augen von den Kindern und Familien, die unterstützt werden“, führte der Sänger aus.

Insgesamt erschienen etwa 450 Gäste, darunter 100 Angehörige aus Familien, die von der Toni Kroos Stiftung seit Jahren begleitet und unterstützt werden.