Lennart Karl? "Er hat bei der EM nicht zu seiner Form gefunden"

Lennart Karl vom FC Bayern ist der Überflieger des deutschen Fußballs. Shkodran Mustafi erinnert an Zeiten, in denen der 17-Jährige sein Potential noch nicht abrufen konnte.

Ex-Weltmeister Shkodran Mustafi zeigt sich von Lennart Karls jüngster Leistungsexplosion beeindruckt - erinnert zugleich aber an Zeiten, in denen der heute 17-Jährige die Erwartungen noch nicht erfüllen konnte.

„Das Potenzial habe ich auch erkannt, vergangenes Jahr bei der U17. Und trotzdem habe ich gesehen, dass er bei der EM nicht zu seiner Form gefunden hat und die Mannschaft nicht so tragen konnte, wie wir uns das alle erhofft haben“, sagte Mustafi bei Sky.

Karl hatte im vergangenen Mai an der U17-EM teilgenommen, schied mit der deutschen Mannschaft aber überraschend bereits in der Gruppenphase aus. Das Offensivjuwel blieb in drei Spielen ohne Tor und ohne Vorlage. Mustafi betreute das Team als Co-Trainer.

Karl? „Er hat es in sich“

„Dass er sein Potenzial jetzt so schnell im Herrenbereich abrufen kann, das ist für mich beeindruckend, nicht nur offensiv, sondern auch in der Defensive. Ich habe schon in der U17 gesehen, dass er zurückmarschiert ist. Er hat das in sich. Er will den Ball haben. Wenn er ihn verliert, holt er ihn sich sofort wieder zurück“, sagte Mustafi, inzwischen Co-Trainer bei der U21-Nationalmannschaft, für die Karl Mitte November sein Debüt gefeiert hatte und in zwei Spielen mit drei Toren glänzte.