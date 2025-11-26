Max Kruse gesteht: "Wurde zu Sozialstunden verdonnert"

Franziska Wendler 26.11.2025 • 13:25 Uhr Max Kruse spricht in seinem Podcast über seine Jugend. Der Ex-Profi verrät, dass er einst zu Sozialstunden verdonnert wurde.

Geständnis von Max Kruse! Der Ex-Profi hat verraten, dass er nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei zu Jugendzeiten mal zu Sozialstunden verdonnert wurde.

„Als ich 15 oder 16 Jahre alt war, hatte ich in Hamburg eine Speedfight 2. Ich habe die komplett umgebaut. Mit einem Mofa-Führerschein durfte die Maschine eigentlich nur 30 km/h fahren. Aber meine fuhr 80 km/h oder so“, erzählte der 37-Jährige nun in seinem Podcast Flatterball, den er gemeinsam mit Kumpel und Ex-Profi Martin Harnik betreibt.

Kruse wurde von Polizei verfolgt

„Mein bester Freund hatte auch einen Roller, aber eher Richtung Vespa. Wir sind mal zusammen von der Schule weggefahren und wurden dann von einem Polizei-Auto verfolgt“, so Kruse.

Und weiter: „Wie man das als vermeintlich kriminelle Bande so macht, haben wir uns aufgeteilt und jeweils gehofft, dass er einem nicht folgt. Aber natürlich ist die Polizei der orangeblauen Speedfight 2 gefolgt. Dann wurde ich angehalten, mein Roller kam auf den Prüfstand und hatte 80 km/h angezeigt.“