Max Kruse kehrt als RTL-Experte ins TV zurück: "Bin ein bisschen angespannt"

Julius Schamburg 25.09.2025 • 17:44 Uhr Bei der Europa League ist heute Abend erstmals Max Kruse als Experte im Einsatz. Der Ex-Nationalspieler spricht über seine neue Herausforderung und ist „angespannt“.

Max Kruse kehrt ins TV zurück und gibt heute Abend sein Debüt als Experte bei RTL.

Der Ex-Nationalspieler ergänzt bei der Europapokal-Spieltagsshow Matchday (ab 18.10 Uhr auf RTL+) das Duo um Patrick Helmes und Felix Kroos.

Europa League: Stuttgart gegen Celta Vigo gefordert

Zudem wird beim Auftaktspiel des VfB Stuttgart gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo (ab 21 Uhr im LIVETICKER) Rekordnationalspieler Lothar Matthäus als Experte mit von der Partie sein. Kommentiert wird die Partie von Wolff-Christoph Fuss.

Ob Kruse vor seinem Debüt Nervosität verspürt? „Ich bin ein bisschen angespannt, muss ich sagen. Gerade bei der ersten Sendung muss man ja erst mal reinkommen. Ich weiß halt gar nicht, was mich erwartet“, sagte er in seinem Podcast Flatterball, den er gemeinsam mit Ex-Profi Martin Harnik betreibt.

Kruse auch bei der 2. Bundesliga im Einsatz

Am Samstag wird Kruse auch beim Topspiel in der 2. Bundesliga zu sehen sein. „Bei der 2. Liga ist es ein bisschen einfacher als beim Europapokal, weil es da eine Viertelstunde vor dem Spiel ist, die Halbzeit und dann ein kurzer Nachbericht. Mehr ist es dann auch nicht. Da hält es sich bei mir mit der Vorbereitung in Grenzen“, verriet der 37-Jährige.

Als aktiver Profi absolvierte Kruse über 300 Bundesliga-Spiele und erzielte mehr als 100 Pflichtspieltore. Nach seinem Karriereende 2023 engagiert er sich unter anderem als Teammanager in der Baller League und nimmt regelmäßig an internationalen Pokerturnieren teil.