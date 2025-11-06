"Mehr Zurückhaltung": Bender-Zwillinge vor erstem Trainer-Duell

SID 06.11.2025 • 12:57 Uhr Wenn Wacker Burghausen in der Regionalliga Bayern auf die SpVgg Unterhaching trifft, kommt es zu einer familiären Premiere an der Seitenlinie.

Lars Bender hält dieser Tage seine Karten bedeckt - vor allem vor seinem Zwilling Sven. „Wir reden regelmäßig, klar. Aber in dieser Woche ist es schon anders - da ist mehr Zurückhaltung“, sagte der Trainer von Wacker Burghausen dem kicker.

Denn wenn der Tabellenfünfte der Regionalliga Bayern am Freitagabend (19.00 Uhr) auf den Tabellenzweiten SpVgg Unterhaching trifft, kommt es schließlich zu einer familiären Premiere an der Seitenlinie.

Erstmals stehen sich Lars als Trainer von Burghausen und Sven als Coach von Unterhaching in einem Pflichtspiel gegenüber. „Ich freue mich darauf. Es ist etwas Besonderes“, sagte der zwölf Minuten ältere Zwilling Lars: „Aber sobald der Ball rollt, ist das vergessen. Dann zählt nur Wacker und ich hoffe, dass wir gewinnen.“

Trainer-Duell um wichtige Punkte

Schließlich geht es am oberen Ende der Tabelle eng zu. Mit einem Sieg im direkten Duell kann Burghausen bis auf drei Punkte an Unterhaching heranrücken, zudem hat die Mannschaft von Lars Bender eine Partie weniger bestritten. Sven Benders Team winkt hingegen der zumindest vorübergehende Sprung auf Platz eins.

Und so gebe es im Vorfeld „kein Misstrauen, aber keiner will zu viel preisgeben“, sagte Lars Bender in Richtung seines Bruders, mit dem er während seiner aktiven Zeit unter anderem zusammen bei Bayer Leverkusen gespielt hatte: „Sicher ist natürlich: Sven hat ein hervorragendes Auge, er kennt uns genau, er schaut sich die Spiele an und wird sich einen Match-Plan zurechtlegen. Das mache ich nicht anders.“